Tierra del Fuego celebró el anuncio de Javier Milei sobre la base naval y pedirá mayor participación de la provincia

Las autoridades fueguinas anticiparon que la provincia viene impulsando desde hace años un proyecto de infraestructura militar integrada y por lo que plantearan una mayor apertura al diálogo con la Nación y buscará que la provincia tenga participación en la iniciativa.

Tierra del Fuego celebró el anuncio de Milei sobre la base naval y pedirá mayor participación de la provincia.

El Gobierno de Tierra del Fuego reaccionó al anuncio realizado por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional, en el que anticipó la construcción de una base naval integrada en la provincia. Desde la administración de Gustavo Melella celebraron la decisión del Ejecutivo nacional y señalaron que el gobernador reclamará una mayor apertura al diálogo y participación de la provincia en el proyecto.

Según pudo saber Ámbito de fuentes de las autoridades fueguinas, el gobernador Melella valoró positivamente el anuncio y el cambio de mirada del Gobierno nacional sobre el rol estratégico de la provincia.

Desde la provincia señalaron que la construcción de una base militar integrada es un proyecto que Melella viene impulsando desde hace años. La propuesta fueguina contempla además la participación del sector privado , con el objetivo de favorecer nuevas inversiones y potenciar el rol estratégico de la provincia.

En ese sentido, el gobernador buscará que la Nación tenga en cuenta la posición de Tierra del Fuego, Antártida y Atlántico Sur en el desarrollo de la iniciativa. También planteará la necesidad de una mayor apertura al diálogo y de que sean consideradas las propuestas de la provincia en materia de defensa y soberanía.

Desde el Gobierno fueguino remarcaron además el rol de Ushuaia como capital nacional de Malvinas y el vínculo de la sociedad de la provincia con la cuestión de la soberanía sobre las islas.

Según anticiparon fuentes oficiales a este medio, la administración de Melella celebra los anuncios realizados por Milei y considera positivo el giro del Gobierno nacional respecto de la importancia estratégica de Tierra del Fuego. El posicionamiento oficial del gobernador será difundido en las próximas horas a través de sus redes sociales.

“No puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego”

A través de un posteo en sus redes sociales, Melella destacó el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa Malvinas y sostuvo que se trata de una cuestión que debe quedar por encima de las diferencias políticas. En ese sentido, planteó la necesidad de construir un frente político e institucional unido que permita avanzar en acciones concretas en defensa de la soberanía.

A través de sus redes sociales, Melella consideró que el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de la proyección antártica reafirma el carácter estratégico de Tierra del Fuego y la condición de la Argentina como país bicontinental.

Sin embargo, el gobernador puso el foco en la necesidad de definir presupuesto, plazos y una articulación efectiva con la provincia para llevar adelante el proyecto. En esa línea, reclamó que Tierra del Fuego tenga participación en las decisiones vinculadas con la iniciativa y con la política nacional sobre Malvinas y el Atlántico Sur.

Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destaco el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas.



Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso… — Gustavo Melella (@gustavomelella) September 4, 2026

Melella también planteó la necesidad de profundizar la estrategia diplomática y jurídica internacional de Argentina, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y fortalecer las herramientas destinadas a impedir la explotación de los recursos naturales de las islas y sus espacios marítimos.

“No puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego”, sostuvo el gobernador, quien anticipó que solicitará formalmente una mayor apertura al diálogo y la participación efectiva de la provincia en las decisiones que se adopten sobre las islas y el Atlántico Sur.

Finalmente, Melella remarcó que el cambio de posición del Gobierno nacional es un reclamo que Tierra del Fuego viene realizando desde hace años y pidió transformar los anuncios en decisiones, presupuesto, plazos y una política de Estado sostenida, con participación de los fueguinos. Cerró su mensaje con una reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.