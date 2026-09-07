El fuerte respaldo de un ministro de Israel a Argentina por Malvinas: pidió reconocer la soberanía y sancionar a Gran Bretaña

La declaración de Itamar Ben Gvir se dio en medio de la revisión de la postura de Washington sobre el archipiélago, mientras Donald Trump volvió a dialogar con el primer ministro británico, Andy Burnham.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir , pidió este lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu que el país reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y que imponga sanciones contra Gran Bretaña mientras continúe lo que calificó como una “ocupación” del territorio.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, sostuvo Ben Gvir en su cuenta de X, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El funcionario israelí también cuestionó las actividades petroleras desarrolladas en el archipiélago. “Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”, afirmó.

En ese sentido, Ben Gvir hizo un llamado directo a Netanyahu para que Israel modifique su postura: “Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”.

Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí…

La declaración generó una primera reacción en Argentina. El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo , celebró el planteo a través de X: “El ministro de Seguridad Nacional de Israel pidiéndole públicamente al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que el Estado de Israel reconozca que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado ilegítimamente por los británicos. Prepárense”.

Trump habló con el primer ministro británico tras poner en “revisión” la posición de EEUU sobre Malvinas

La declaración de Ben Gvir se produjo mientras la cuestión de las Islas Malvinas volvió a quedar en el centro de la agenda internacional luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, pusiera en revisión la tradicional posición de Washington sobre la soberanía del archipiélago.

En ese contexto, Trump mantuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el primer contacto directo entre ambos desde que el mandatario estadounidense planteó revisar la postura de su país sobre las islas.

Durante el diálogo, ambos dirigentes abordaron distintos asuntos de la agenda internacional, entre ellos la guerra en Ucrania, la situación en Medio Oriente y la economía.

Según informó Downing Street, citado por el medio británico The Independent, Trump y Burnham coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para alcanzar un alto el fuego en Ucrania que permita evitar nuevas pérdidas de vidas, luego de una nueva ronda de conversaciones. “El primer ministro reiteró el apoyo del Reino Unido a Ucrania y a las recientes negociaciones de paz lideradas por EEUU”, señaló el Gobierno británico.

La conversación también incluyó la situación en Medio Oriente. Burnham expuso el compromiso del Reino Unido de trabajar por la paz y la seguridad en la región y destacó la importancia de avanzar hacia una solución de dos Estados, además de la reapertura del estrecho de Ormuz y de garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear.

La conversación entre Trump y Burnham adquiere especial relevancia por el renovado debate en torno a las Malvinas. La semana pasada, desde la Casa Blanca, Trump afirmó que estaba “revisando” la tradicional postura de EEUU sobre la soberanía de las islas.

Consultado sobre una eventual modificación de la posición de Washington, el presidente estadounidense respondió que “siempre” revisa todas las posiciones, aunque en ese momento no anunció ninguna decisión concreta.

La postura de Ben Gvir suma ahora una nueva voz internacional al reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas, aunque su planteo no implica por sí mismo un cambio en la posición oficial del Estado de Israel.