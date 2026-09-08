La competencia china obligó a una automotriz reconocida en Europa a despedir a 4.000 trabajadores

La firma británica avanza con una reestructuración para reducir costos y adaptarse a un escenario marcado por la competencia, la transición tecnológica y la presión del mercado global.

El fabricante británico de autos de lujo Jaguar Land Rover (JLR) anunció un plan de reestructuración que contempla el recorte de hasta el 10% de su plantel , en el marco de una estrategia para reducir costos y ajustar su estructura operativa frente a la crisis que atraviesa la industria automotriz a nivel mundial.

La medida implicaría alrededor de 4.000 puestos de trabajo , que se verían alcanzados principalmente a través de planes de retiro voluntario durante los próximos dos años. En total, la compañía emplea a unas 43.000 personas a nivel global , de las cuales cerca de 34.000 se encuentran en el Reino Unido .

En ese contexto, el director ejecutivo de JLR, PB Balaji , señaló en diálogo con Reuters que la industria automotriz atraviesa “desafíos significativos, con cambios tecnológicos, intensa competencia e incertidumbre geopolítica continua”.

Según lo informado por la compañía, la reestructuración no tiene una ubicación específica definida para los recortes, aunque se enmarca dentro de una reorganización global de su estructura productiva y administrativa.

El plan de ajuste apunta a generar un ahorro estimado de alrededor de 1.700 millones de libras (unos u$s2.300 millones) y reducir el punto de equilibrio hacia las 300.000 unidades anuales .

La medida implicaría alrededor de 4.000 puestos de trabajo, que se verían alcanzados principalmente a través de planes de retiro voluntario durante los próximos dos años.

En paralelo, JLR confirmó que avanzará con el lanzamiento de cinco nuevos productos en los próximos 12 meses, además de sostener inversiones por entre 15.000 y 18.000 millones de libras en los próximos cinco años, destinadas a electrificación, digitalización, procesos de fabricación y experiencia del cliente.

Repercusiones políticas y apoyo a trabajadores

El anuncio generó reacción en el gobierno británico. El ministro de Negocios del Reino Unido, Jonathan Reynolds, mantuvo conversaciones con la empresa y anticipó reuniones con directivos y sindicatos.

A su vez, autoridades locales anunciaron un paquete de apoyo de 500.000 libras para asistir a los trabajadores que acepten planes de retiro voluntario, en un intento por amortiguar el impacto social de la medida.

La crisis del sector se profundiza en Europa

El caso de Jaguar Land Rover se suma a un escenario más amplio de reestructuración en la industria automotriz global. En Europa, compañías como Volkswagen avanzaron con planes de ajuste que incluyen recortes de personal y revisión de su estructura productiva.

El grupo alemán evalúa una reducción significativa de su oferta, con la eliminación de hasta 75% de las variantes de modelos, además de una mayor concentración en SUV y vehículos de mayor rentabilidad, en respuesta a la presión de costos, la competencia china y los desafíos de la transición hacia la electrificación.