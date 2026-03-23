El Gobierno celebró la aplicación del acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional"

Se ejecutará a partir del 1 de mayo "creando reglas predecibles para el comercio y las inversiones".

El Gobierno argentino recibió con entusiasmo la noticia de la Comisión Europea sobre el inicio de la implementación provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea , programada para el próximo primero de mayo . Según el canciller Pablo Quirno , esta medida resulta fundamental para “consolidar nuestra inserción internacional”.

A través de un documento oficial, el organismo europeo confirmó que la aplicación temporal del tratado contempla la supresión de aranceles para diversos productos, "creando reglas predecibles para el comercio y las inversiones" , según destacaron las autoridades en el comunicado.

Vía una publicación en su cuenta de X, Quirno destacó que “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible” .

La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo. Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible. Un paso importante para consolidar nuestra inserción… pic.twitter.com/qEKEpk1V9K

Para el canciller argentino se trata de “un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”, según pudo acceder Agencia Noticias Argentinas.

Durante el mes de febrero, la Cámara de Senadores otorgó su aprobación al acuerdo UE-Mercosur. Poco después, el Poder Ejecutivo procedió a la promulgación de la Ley N.º 27.800, oficializando así el tratado internacional que constituye una alianza estratégica y comercial entre ambas regiones.

"Apruébase el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026″, afirmó la promulgación.

Por su parte, desde la UE se confirmó que el acuerdo "creará cadenas de suministro más resilientes y fiables, cruciales en particular para el flujo predecible de materias primas críticas".