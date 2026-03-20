ADEPA advirtió sobre el clima de tensión con el Gobierno y pidió "diálogo" para resguardar la libertad de expresión

La entidad alertó por episodios de hostigamiento, cuestionó el tono oficial hacia el periodismo y expresó preocupación por medidas que podrían afectar el debate público.

ADEPA alertó sobre tensiones con el poder político y pidió resguardar la libertad de expresión.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lanzó una advertencia sobre el estado de la libertad de prensa en el país y apuntó, sin mencionarlo de forma directa pero con referencias explícitas, al vínculo entre el Gobierno y los medios de comunicación.

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El planteo fue realizado durante la 190ª Junta de Directores , donde se presentó el informe semestral de Libertad de Prensa. Allí, la entidad sostuvo que el contexto actual está marcado por tensiones crecientes, polarización y un deterioro en el clima de respeto hacia el periodismo .

En el documento, ADEPA remarcó que la crítica a la prensa es legítima, pero advirtió que no debe derivar en “mecanismos de presión, hostigamiento o estigmatización” que condicionen el trabajo informativo.

En ese sentido, envió un mensaje directo a la dirigencia política: pidió que el Presidente y los funcionarios mantengan un comportamiento acorde a los principios republicanos y eviten actitudes que puedan afectar la actividad periodística.

Según la entidad, este tipo de conductas no solo impactan en el vínculo con los medios, sino que también pueden generar un “efecto contagio” en la sociedad , profundizando el deterioro del debate público.

Críticas a la “respuesta oficial” y al clima general

Uno de los puntos que encendió alertas fue la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, una herramienta impulsada por el Gobierno para intervenir en la discusión pública.

Si bien ADEPA reconoció el derecho de las autoridades a comunicar su gestión, cuestionó el sesgo que podría adoptar ese esquema si se utiliza con una lógica acusatoria o de señalamiento hacia periodistas y medios.

Además, el informe recopiló distintos episodios ocurridos en los últimos meses: agresiones a periodistas en coberturas, presiones, restricciones al acceso a la información y conflictos en protestas, entre otros.

adepa La entidad cuestionó el tono oficial y pidió evitar presiones que afecten la actividad informativa.

El rol del periodismo y el llamado al diálogo

Frente a este escenario, la entidad defendió el papel del periodismo profesional como un actor central del sistema democrático, al garantizar información para la toma de decisiones de la ciudadanía.

En esa línea, insistió en que la salida no pasa por imponer una “verdad oficial”, sino por fortalecer un ecosistema de medios plural, independiente y competitivo, donde sea la sociedad la que evalúe la credibilidad de la información. Como cierre, ADEPA hizo un llamado a recomponer los canales institucionales y sostuvo que “la democracia y la libertad requieren del diálogo”.