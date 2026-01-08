El Gobierno celebró la liberación de presos políticos en Venezuela y esperan por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

La senadora nacional, Patricia Bullrich, saludó el anuncio de la administración venezolana. "Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados", afirmó.

El Gobierno nacional celebró este jueves el anuncio que realizaron las nuevas autoridades de Venezuela sobre la liberación de los presos políticos . Sin precisar el número, la decisión podría abarcar a más de 800 personas, entre ellas el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani. El Ejecutivo bolivariano comenzó el proceso de excarcelaciones.

El titular de la Asamblea venezolana , Jorge Rodríguez, dio a conocer esta jornada que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó la excarcelación de "un número importante de personas venezolanas y extranjeras", procesos que, según afirmó, "está ocurriendo desde este mismo momento”.

La organización venezolana Foro Penal, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, asegura que hay al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por razones políticas. Entre ellos, se encuentran Gallo y Giuliani.

Durante su alocución, el jefe del Parlamento agradeció la intermediación de actores internacionales en el proceso de acuerdo. Entre ellos, mencionó al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero , el presidente de Brasil Lula da Silva y el gobierno de Qatar .

La noticia llegó hasta Argentina y fue recibida con beneplácito por el gobierno de Javier Milei. La senadora nacional y exministra, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta de "X" para destacar la decisión de Venezuela.

"Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia", dijo y añadió: "Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias".

Asimismo, relacionó la captura y extradición de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de EEUU con el cambio de paradigma en Venezuela en relación a las personas detenidas. "Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso", sentenció.

Por último, volvió a referirse a Gallo y Giuliani, de quienes aún no hubo novedades. "La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera", cerró Bullrich.

La oposición venezolana, e incluso Estados Unidos, afirma que buena parte de los detenidos se encuentran alojados o pasaron por el Helicoide, un centro de detención que recibió denuncias por violaciones a los Derechos Humanos. En los últimos días, Trump afirmó que cerrará la sede que pertenece al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Sin embargo, Foro Penal consignó que, por el momento, no se avanzó concretamente en la clausura de este recinto.