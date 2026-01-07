El Gobierno, dividido por la reforma laboral: la mesa chica se debate entre más cambios o defender el texto original

La senadora Patricia Bullrich mostró disposición a debatir modificaciones, pero al interior del Poder Ejecutivo muestran resistencia. En paralelo, Diego Santilli salió de gira a buscar votos por el interior.

El oficialismo nacional alista los cañones para debatir la modificación a la ley de Contrato de Trabajo, entre otros puntos que tratará en la reforma laboral.

Con el Gabinete en receso por vacaciones, la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei intenta delinear la estrategia para conseguir los votos que le permitan aprobar la reforma laboral . Aún sin un acuerdo interno, el oficialismo se prepara para negociar de cara a la segunda mitad del período de sesiones extraordinarias. El ministro del Interior, Diego Santilli, activó gira por el interior en busca de votos.

La división al interior del Poder Ejecutivo se expresa entre quienes están dispuestos a discutir y modificar el proyecto , sosteniendo su esencia, frente a aquellos que consideran que, si bien es un texto de consenso, ya no hay mayor margen para realizarle cambios. La iniciativa viene de ser redactada por el Consejo de Mayo, donde recibió aportes de diferentes sectores empresariales.

De un lado del río se encuentra la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Su apertura a la discusión quedó demostrada cuando optó por posponer el tratamiento en el recinto a costa de que sea debatida con mayor amplitud.

La exministra preside la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, donde se dio cita a representantes de diferentes sectores para que expresen sus opiniones sobre el proyecto del oficialismo. Por allí pasaron desde el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, hasta la CGT.

Los triunviros de la central obrera, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, mantuvieron un breve encuentro con Bullrich en la previa de la exposición. Luego, manifestaron sus críticas por el escaso debate. Horas después se conoció la decisión del oficialismo de posponer el tratamiento, algo que también era pedido por representantes del mundo empresarial y Pyme.

recalde, bullrich, mayans junto a sola, arguello y jeronimo Patricia Bullrich junto a los triunviros de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello en la previa de la exposición de los gremialistas en la Comisión del Trabajo sobre la reforma laboral.

La senadora nacional expresó su voluntad de escuchar observaciones de parte de los actores que mantienen reparos con el proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Pero la posición de Bullrich tiene resistencia dentro del círculo íntimo del Presidente. Hay quienes consideran que el articulado ya se vio sometido a cambios durante el proceso de redacción. “Es un proyecto de consenso. No veo margen para más modificaciones”, expresó una fuente calificada a la agencia Noticias Argentinas.

Frente a ese escenario, la Cámara de Senadores se prepara para abrir el debate. Durante la segunda semana de enero funcionará un equipo a cargo de la abogada Josefina Tajes que habilitará la discusión y estudiará las objeciones de los sectores que proponen alternativas. Asimismo, el 26 del mismo mes, los senadores deberán debatir sobre la temática con intención de poder dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días del mes de enero.

Ordenar la estrategia y salir a buscar votos

Será tarea del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lograr ordenar la estrategia del oficialismo y que la diversidad de posturas converjan en una postura en común. La defensa del proyecto estará en las espadas de Patricia Bullrich y Martín Menem en el Congreso Nacional, y del ministro del Interior, Diego Santilli, principal interlocutor con los gobernadores, quienes tendrán la llave para destrabar la aprobación.

La mesa política tiene planes de reeditar los habituales encuentros semanales en la planta baja de Casa Rosada a mediados de enero, cuando se reincorporen todos los funcionarios que se tomaron algunos días antes de encarar la negociación legislativa por una de las obsesiones del presidente Javier Milei.

En paralelo, Santilli viajó esta mañana a la provincia de Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres. La visita del funcionario nacional a la provincia patagónica tiene como objetivo político comenzar a blindar los votos para la reforma laboral que comenzará a debatirse a partir de febrero en el Senado con la prórroga de sesiones extraordinarias.

nacho torres y diego santilli

Según supo Ámbito, el Ministro del Interior activó en Chubut una nueva mini gira con el fin de reunirse con al menos una decena de gobernadores en enero para aceitar el tratamiento de la reforma laboral. A pesar de que un plenario de comisiones ya firmó dictamen, el capítulo impositivo no tiene aval de las provincias.

Luego de visitar Trelew, la gira de Santilli lo llevará a distritos amigables, como la Salta de Gustavo Sáenz, la Entre Ríos de Rogelio Frigerio y la Chaco de Leandro Zdero. Aunque también tendrá escalas en los distritos del tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua.

En Balcarce 50 detectaron que los puntos más resistidos del proyecto residen en el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que aspira a que los empleadores aporten de manera obligatoria, cada mes, el 3% de la remuneración bruta de sus trabajadores.

Con algunos días de gracia, en la previa a la segunda mitad de la sesiones extraordinarias previstas para el mes de febrero, la administración libertaria deberá ordenar sus prioridades y alinear el discurso si quiere anotarse un nuevo triunfo legislativo.