Arranca la Red Federal de Concesiones: 741 km clave del Mercosur pasan a gestión privada

Desde el miércoles comenzaron a regir las nuevas concesiones sobre tramos estratégicos del corredor del Mercosur, que incluyen rutas clave y el Puente Rosario–Victoria, sin aportes del Estado.

El Puente Rosario–Victoria forma parte de los tramos estratégicos incluidos en la primera etapa de la Red Federal de Concesiones.

El Gobierno avanzó con la puesta en marcha de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, tras la firma de los contratos que habilitan la explotación, administración y mantenimiento de 741 kilómetros correspondientes a los denominados Tramo Oriental y Tramo Conexión, ambos considerados estratégicos para la integración regional y el comercio exterior.

A partir de este miércoles 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomó posesión del Tramo Oriental —rebautizado como Autovía del Mercosur— mientras que la gestión del Tramo Conexión quedó en manos de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., bajo la denominación Conexión Alto Delta.

Rutas clave y un puente estratégico El Tramo Oriental comprende las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, mientras que el Tramo Conexión incluye el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace clave entre Entre Ríos y Santa Fe.

Según se informó oficialmente, el esquema concesionado abarca más de 700 kilómetros del corredor del Mercosur, una red vial central para el transporte de cargas, la conexión con pasos fronterizos y el acceso a puertos y polos productivos, en especial en la zona del Gran Rosario. Desde el Ejecutivo destacan que el nuevo modelo apunta a mejorar la logística regional y potenciar las exportaciones hacia Brasil y Uruguay.

Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es que no contará con subsidios estatales, a diferencia del esquema anterior, que requería aportes del sector público para sostener concesiones consideradas deficitarias y con escaso impacto positivo para los usuarios.

Desde Vialidad Nacional recordaron que se mantienen habilitados los canales del Centro de Atención al Usuario para consultas vinculadas al funcionamiento de las rutas y los servicios asociados durante la transición al nuevo régimen.