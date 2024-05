El Gobierno confirmó el acto de Javier Milei en Córdoba por la Revolución de Mayo

En el comunicado publicado esta noche en la cuenta de la red social "X" se refirieron también a la suspensión de la cumbre que iba a tener lugar este sábado. "Como explicó el Presidente en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias el 1 de marzo, el Pacto de Mayo, que busca reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad, se firmará con los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, b y representantes del sector empresarial, cuando se hayan aprobado la Ley Bases y la Reforma Fiscal", cerraron.

Javier Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo

Anoche, en una entrevista televisiva con el canal TN, Milei confirmó la suspensión del Pacto de Mayo debido a la demora en la aprobación de ambos proyectos que actualmente están siendo debatidos en sus respectivas comisiones del Senado.

"No habrá Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases", dijo esta noche el jefe de Estado en una entrevista que brindó al canal TN, confirmando que la cumbre no tendrá lugar el próximo sábado, tal como había anunciado inicialmente durante el discurso de apertura de sesiones del Congreso.

En tanto, señaló que "ese pacto se puede hacer el 20 de junio, el 9 de Julio". "Son reformas que tienen que ver con el largo plazo, no van a mover el amperímetro, 15 días más o 15 días menos", aseguró el jefe de Estado.