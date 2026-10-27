La provincia de Buenos Aires ofrece hasta $2,5 millones por cada uno de los cuatro buscados por un robo seguido de muerte en La Matanza + Agregar ámbito en









El Ministerio de Seguridad bonaerense los busca por la entradera en la vivienda de Marcelo Arizaga, en Lomas del Millón, donde el hombre murió en septiembre de 2025. Los datos pueden aportarse con reserva de identidad.

La norma también solicita al Ministerio de Comunicación Pública la difusión masiva del ofrecimiento a nivel nacional, local y en las áreas de influencia del hecho.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de entre $1.500.000 y $2.500.000 por cada una de las cuatro personas buscadas por un robo agravado por su resultado muerte ocurrido en La Matanza. La medida se oficializó a través de la Resolución 2830/2026, firmada el 22 de octubre por el ministro Javier Alonso y publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense.

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Los buscados son Maximiliano Alejandro Ojeda, de 28 años, con último domicilio conocido en Banfield, partido de Lomas de Zamora; Omar Ariel Sánchez, de 24, de Villa Tesei, Hurlingham; Jonatan Matías Mendoza, de 37, de San Justo, La Matanza; y Brian Thaiel Canales, de 19, del barrio porteño de Mataderos. Están imputados en la causa que investiga la muerte de Marcelo Arizaga, ocurrida durante un robo en su vivienda, por robo agravado por su resultado muerte, por su comisión en lugar poblado, en banda y por efracción.

El pedido fue realizado por el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza, que investiga el hecho en la IPP 05-00-049408-25/00. Solicitó incluir el caso en el Programa Especial de Recompensas, creado a partir del Decreto 2052/98, que prevé estos incentivos para quienes aporten datos que ayuden a esclarecer homicidios o a ubicar a sospechosos.

Según el texto de la resolución, el hecho ocurrió el 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 3.15, cuando al menos ocho hombres irrumpieron con violencia en la casa de Marcelo Arizaga, en la calle Ecuador 1626, de Lomas del Millón. Habrían actuado con división previa de tareas y llegaron en al menos dos vehículos: un Chevrolet Cruze blanco con el capot gris claro y un Volkswagen Voyage gris claro. Una vez adentro, golpearon y ataron a Arizaga para apoderarse de dinero y luego huyeron. Como producto del estrés que padeció, la víctima murió de un paro cardíaco. Otros tres imputados ya están detenidos.

La resolución establece que el monto final se fijará según el mérito de la información aportada y se distribuirá solo entre quienes se presenten a brindarla ante las autoridades. Quienes quieran colaborar podrán hacerlo con reserva de identidad, indicando que los motiva el ofrecimiento, ante los fiscales generales de Cámara de cualquier Departamento Judicial, ante la UFIJ de La Matanza, en Hipólito Yrigoyen 2185, San Justo (teléfonos 011 2843-7042 y 011 2845-0969, correo [email protected]), o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, en la calle 2 entre 51 y 53 de La Plata, oficina 118 (teléfono 0221 429-3015, de lunes a viernes de 8 a 18, correo [email protected]). Esos organismos deberán asegurar la confidencialidad de la información.

La norma también solicita al Ministerio de Comunicación Pública la difusión masiva del ofrecimiento a nivel nacional, local y en las áreas de influencia del hecho.