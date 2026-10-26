La comitiva participará de un encuentro regional organizado por la UTEP este martes y miércoles. Debatirán sobre pobreza, endeudamiento, narcotráfico y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral. Las conclusiones serán entregadas al Papa durante su visita a la Argentina.

Una delegación del Vaticano llega a La Matanza para reunirse con movimientos sociales antes de la visita de León XIV.

A menos de dos semanas de la llegada del papa León XIV a la Argentina , una delegación del Vaticano participará de un encuentro con organizaciones sociales de distintos países de América Latina para debatir sobre la situación económica y social de la región, el avance del narcotráfico en los barrios populares y los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el futuro del trabajo .

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La actividad se desarrollará este martes 27 y miércoles 28 de octubre en la Ciudad Papa Francisco , en el partido bonaerense de La Matanza , y reunirá a representantes de movimientos populares bajo el lema "Por una Magnífica Humanidad".

El encuentro es impulsado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y articulado con la Santa Sede. Su principal objetivo será elaborar un documento con diagnósticos y propuestas sobre las problemáticas que atraviesan los sectores populares. Las conclusiones serán presentadas al Pontífice durante su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre .

La delegación vaticana estará encabezada por sor Alessandra Smerilli , prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. También participarán el padre Flavio Lauría, Emilce Cuda , integrante de la Pontificia Comisión para América Latina, y el padre Mattia Ferrari , coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP).

El encuentro es impulsado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y articulado con la Santa Sede. Su principal objetivo será elaborar un documento con diagnósticos y propuestas sobre las problemáticas que atraviesan los sectores populares.

La convocatoria se produce después de que dirigentes de los movimientos populares entregaran a León XIV, en septiembre, un informe de 72 páginas sobre la situación social argentina .

El documento advierte sobre el deterioro del poder adquisitivo, el creciente endeudamiento de las familias, los problemas de salud mental y la expansión del narcotráfico en los barrios populares. También describe el papel que desempeñan los comedores comunitarios, las cooperativas y las organizaciones territoriales frente a estas problemáticas.

Sobre esa base, las jornadas buscarán profundizar el debate en torno a cinco ejes: exclusión social y dignidad humana; transformaciones del empleo frente a la automatización y las plataformas digitales; inteligencia artificial y concentración del poder; avance de las estructuras vinculadas al narcotráfico; y organización comunitaria.

Las discusiones estarán atravesadas por los planteos de Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, que será analizada desde la perspectiva de los movimientos populares latinoamericanos.

La continuidad del vínculo entre el Vaticano y los movimientos populares

El Encuentro Mundial de Movimientos Populares surgió en 2014 por iniciativa del papa Francisco, con el propósito de generar un espacio de diálogo entre la Iglesia y organizaciones territoriales de distintos continentes.

Desde entonces, la agenda de Tierra, Techo y Trabajo se convirtió en uno de los principales ejes de articulación entre las organizaciones sociales y el Vaticano.

Alejandro "Peluca" Gramajo, secretario general de la UTEP e integrante del Comité Político del EMMP, destacó la continuidad de ese vínculo durante el pontificado de León XIV.

"Iniciamos el EMMP con el Papa Francisco para poner en el centro la agenda de Tierra, Techo y Trabajo. Hoy León XIV da continuidad a ese legado pero agudiza la discusión: pone el foco en el impacto de la tecnología e inteligencia artificial y nos llama a construir una gobernanza desde la subsidiaridad", sostuvo.

En esa línea, Gramajo explicó que el encuentro regional buscará aportar al debate a partir de los lineamientos de Magnifica Humanitas.

La realización de las jornadas en Buenos Aires responde al protagonismo que las organizaciones sociales argentinas han tenido en la articulación de este espacio internacional y se inscribe en la agenda previa a la visita del Pontífice.

El miércoles 28, tras la elaboración del documento final, las actividades concluirán con una peregrinación hacia el predio Las 3T, ubicado en el barrio Puerta de Hierro, donde se celebrará una misa comunitaria.