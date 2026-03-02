Polémica en los mercados de predicción: seis cuentas ganaron u$s6 millones al apostar el ataque de EEUU a Irán

Las operaciones se realizaron en la plataforma de apuestas geopolíticas Polymarket. Se negociaron contratos por u$s529 millones y analistas detectaron patrones que podrían sugerir uso de información privilegiada.

El episodio volvió a poner en debate el funcionamiento de los mercados de predicción basados en criptomonedas, que combinan anonimato, apuestas sobre eventos geopolíticos y grandes volúmenes de capital.

Seis cuentas creadas durante febrero obtuvieron alrededor de u$s6 millones en ganancias tras apostar correctamente que Estados Unidos atacaría a Irán antes del 28 de febrero en la plataforma de mercados de predicción Polymarket.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dato surge de un análisis realizado por la firma especializada en blockchain Bubblemaps, que detectó patrones inusuales en las operaciones , lo que abrió interrogantes sobre un posible uso de información anticipada en este tipo de mercados.

Según el informe, las seis cuentas fueron creadas recientemente y concentraron todas sus apuestas en contratos vinculados a fechas de posibles ataques estadounidenses contra Irán .

Cada una de ellas obtuvo aproximadamente u$s1 millón en ganancias .

Las apuestas vinculadas a un posible ataque militar estadounidense movilizaron u$s529 millones en contratos dentro de la plataforma.

El contrato más negociado fue el que preveía un ataque antes del 28 de febrero, que acumuló alrededor de u$s90 millones en volumen desde su lanzamiento.

Otros mercados relevantes incluyeron:

Un contrato que apostaba por un ataque antes del 31 de enero , con u$s42 millones negociados.

Otro mercado que seguía un posible ataque para el 27 de febrero, que reunió más de u$s25 millones.

En conjunto, estos contratos se convirtieron en algunos de los más activos dentro de la plataforma durante las semanas previas a la escalada militar.

Compras realizadas horas antes de las primeras noticias

El informe señala que algunas de las apuestas se realizaron horas antes de que se difundieran las primeras informaciones sobre explosiones en Teherán.

En ciertos casos, los contratos se adquirieron por unos 10 centavos por unidad, lo que multiplicó su valor cuando el evento finalmente ocurrió.

Este tipo de comportamiento —compras concentradas poco antes de que se conozca públicamente una noticia— es considerado por los analistas como un posible indicio de información privilegiada, aunque el estudio aclara que esos elementos no constituyen una prueba concluyente por sí solos.

Cómo funcionan los mercados de predicción

Los mercados de predicción permiten apostar sobre la probabilidad de que ocurra un determinado evento, desde resultados electorales hasta conflictos geopolíticos.

Según explicó Nicolas Vaiman, director ejecutivo de Bubblemaps, este tipo de plataformas puede captar señales tempranas del mercado en situaciones de tensión internacional.

Vaiman señaló que, en contextos de crisis, la información puede circular entre distintos actores antes de que se haga pública, lo que abre la puerta a posibles usos indebidos.

El análisis también destaca que el sistema de acceso a la plataforma —que requiere únicamente un monedero digital— facilita un alto grado de anonimato para los operadores.

Falta de regulación en Estados Unidos

Otro punto relevante es que Polymarket no acepta clientes con sede en Estados Unidos y opera con su infraestructura principal en el exterior.

Por ese motivo, la plataforma no está supervisada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), el organismo regulador de los mercados de derivados en ese país.

Esta situación ha generado debates en torno a la falta de controles regulatorios en los mercados de predicción basados en criptomonedas.

Antecedentes recientes en mercados de apuestas geopolíticas

Los movimientos detectados en torno al ataque a Irán se suman a otros episodios recientes vinculados a este tipo de plataformas.

A comienzos de febrero, autoridades israelíes presentaron cargos contra un reservista y un civil acusados de utilizar información operativa para apostar en mercados de predicción, con ganancias estimadas en u$s150.000.

Además, auditorías de distintas firmas identificaron actividad concentrada en un mercado relacionado con el líder supremo iraní, Ali Khamenei, lo que también generó críticas sobre el diseño de ciertos contratos dentro de estas plataformas.

Investigaciones en marcha en la comunidad blockchain

Tras conocerse estas operaciones, distintos analistas de blockchain comenzaron a rastrear los movimientos financieros asociados para identificar posibles vínculos entre las cuentas.

En paralelo, Polymarket abrió nuevos contratos vinculados al conflicto en Medio Oriente, incluyendo mercados que evalúan posibles ataques en países del Golfo o eventuales acciones militares contra Irak.

El episodio volvió a poner en debate el funcionamiento de los mercados de predicción basados en criptomonedas, que combinan anonimato, apuestas sobre eventos geopolíticos y grandes volúmenes de capital.