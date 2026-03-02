Javier Milei apuntó contra Cristina Kirchner: "Va a seguir presa" + Seguir en









El Presidente protagonizó un fuerte cruce con la oposición durante su discurso ante el Congreso y lanzó duras acusaciones contra el kirchnerismo. En medio de gritos desde las bancas opositoras, mencionó a la exmandataria y enumeró causas judiciales en su contra.

Javier Milei arremetió contra Cristina Kirchner en la apertura de las sesiones ordinarias.

El presidente Javier Milei protagonizó un duro cruce con la oposición durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuando apuntó directamente contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que “va a seguir presa”, en medio de un clima de fuerte tensión en el recinto.

El episodio ocurrió mientras el mandatario defendía su visión sobre el rol del Estado y cuestionaba el concepto de justicia social. Ante las interrupciones desde las bancas opositoras, Milei respondió con insultos y acusaciones contra el kirchnerismo. “Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso. Sigan mintiendo a la gente”, lanzó.

El Presidente redobló luego las críticas y vinculó a la exjefa de Estado con distintas investigaciones judiciales. “Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”, afirmó, mientras desde la oposición respondían con gritos y reproches.

Cristina Kirchner San Jose 1111 Javier Milei se refirió a Cristina Kirchner en su apertura de sesiones ordinarias. Las palabras del mandatario profundizaron el clima de confrontación política durante la Asamblea Legislativa, una ceremonia que formalmente marca el inicio del período ordinario de sesiones pero que esta vez estuvo atravesada por intercambios ásperos entre el oficialismo y la oposición.

Sesiones Ordinarias 2026: las frases más destacadas del discurso de Javier Milei El presidente Javier Milei brindó su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias 2026 por tercera vez desde que es mandatario. De esta forma, inaugura un nuevo período parlamentario con un Congreso renovado, frente a senadores, diputados, gobernadores, funcionarios y autoridades judiciales.

El mandatario abrió su discurso saludando a los "diputados y senadores del Congreso, gobernadores, ministros de la Corte Suprema, embajadores, estimados miembros del gabinete y todos los argentinos que nos están escuchando". Ademas, hizo una mención especial: "Hoy en este casa nos honra el máximo representante de la historia del liberalismo argentino, Alberto Benegas Lynch. Gracias profe, gracias". “Hace tan solo 2 años la Argentina estaba en una situación de crisis terminal, hace dos años estabamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos”

“Tan solo en unas pocas semanas, en los que ha sido uno de los periodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia y cumpliendo todas las promesas de campaña hechas en 2005”.

“Se terminó con el endeudamiento inmoral que le pasaba la cuenta de nuestra fiesta a generaciones futuras”.

“No solo lo hicimos sin subir impuestos, sino que los bajamos porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino que el ajuste debía hacerlo la política”.

A la oposición: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”. “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa la mano en los bolsillos ajenos”. “Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la justicia”.

“Sancionamos la ley de inocencia fiscal, los argentinos pasaron a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

“Reformamos la Ley penal juvenil, modificando un régimen penal que tenía más de 40 años de antigüedad”. “Sin orden y sin justicia no hay futuro”.

“La Justicia social es un robo, implica un trato desigual ante la ley.”

Otra vez cargo contra Cristina Kirchner y la oposición: “Manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa cuadernos, por el memorandum de Irán, por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

“Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos. Sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa cuadernos, por el memorandum de Irán, por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

“Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas”.

“Había solo una forma de cortar el nudo gordiano que significa el desastre heredado y era estabilizar la economía”. “Se redujo el déficit fiscal en 5 puntos apenas asumido el mandato gracias al mejor ministro de Economía del mundo (en referencia a Luis Caputo)”.

"Gracias a la enorme tarea de Federico (Sturzenegger) hemos realizado más de 14.500 desregulaciones en un sinfín de áreas que dan cuenta del grado de cooptación corporativa que tenía el Estado, porque detrás de cada regulación había un privilegio, o mejor dicho...un curro, un tongo”.

“Se ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres, luego de derogarse la nefasta Ley de Alquileres ha visto aumentar fuertemente la oferta de viviendas en alquiler y reducir su precio 30% en términos reales”.

“Desarticulamos el siniestro sistema de licencias para las exportaciones gracias a la eliminación de la SIRA, la ampliación del courier y la baja de aranceles”.

"Todos estos grandes logros parecen pequeños al lado del logro por el RIGI". "Aprobamos proyectos por 25.000 millones de dólares que ya están en marcha".

"Estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo".

“Redujimos en un 20% la planta estatal y reducido en casi un 40% los cargos superiores de la administración pública ahorrándole 2.000 millones de dólares al año a la sociedad”.

“Acabamos de aprobar el RIMI para medias inversiones que potenciará gran parte de las pymes del país permitiéndoles amortizar rápidamente la compra de bienes de capital.”

“La Reforma laboral modernizará por primera vez en más de 50 años las relaciones laborales en nuestro país, acorde al dinamismo del presente”.

“Las zozobras generadas por un sector de la política, y sus socios, empresarios mediáticos que se resisten al cambio, y que durante el año pasado hicieron todo lo posible para derrocar a este Gobierno....y les salió mal”.

"La malaria se ha terminado, la sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado".

“¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?, para este Gobierno la respuesta es ‘no’, la industria nacional subsidiada deja en claro que muchos empresarios son cómplices del saqueo de los argentinos”.

"La arquitectura que tendrá el Estado argentino los próximos 50 años, teniendo la moral occidental como política de estado. Es la hora de la visión, es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno".

"La minería se despegará por toda la Cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo. De hecho, si no fuera por cavernícolas como ustedes, e hiciéramos las cosas, no como una gran hazaña, sino como la hace Chile, la cordillera nos daría 1,000,000 de puestos de trabajo reales".

"Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas. Dale. Donde la corrupta además firmó un Memorándum. Y vení a explicarme qué pasó con Nisman. Dale. Manga de asesinos y chorros”.

"Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again".

“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales. Todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso. Esto constituirá el año calendario de las reformas, 9 meses de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”.