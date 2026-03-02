Entre el shock global por el conflicto en Medio Oriente y la apertura de sesiones: ¿qué esperan los analistas para esta semana?

La apertura de las sesiones ordinarias por parte del presidente, Javier Milei , sirvió como broche de todas aquellas que fueron extraordinarias, entre ellas, las que culminaron en la aprobación de la reforma laboral, de la Ley de Glaciares y la convalidación del acuerdo UE-Mercosur .

Asimismo, el contexto geopolítico atraviesa una fase de incertidumbre , principalmente por el conflicto de Medio Oriente y sus consecuencias financieras.

Mientras tanto, el panorama económico se vio marcado por la compra de dólares del Banco Central (BCRA) —acumuló u$s1.555 millones en febrero—, así como la colocación de un bono en dólares por parte del Tesoro para cubrir próximos vencimientos de deuda. En ese marco, y con el riesgo país en la zona de los 576 puntos básicos , algunos analistas brindaron su opinión sobre la economía argentina .

"Este debut exitoso (del 'Bonar 2027') refleja una renovada confianza de los inversores institucionales y particulares en la capacidad de pago estatal , marca el inicio de una secuencia de licitaciones destinadas a diversificar las fuentes de fondeo del Tesoro en un contexto de alta demanda de activos de resguardo en moneda dura", explicó Wise Capital.

Por su parte, Eric Ritondale de Puente opinó: "El resultado de la licitación del nuevo 'Bonar 2027' fue muy positivo (...) se explica por el diseño de una emisión inicial muy acotada, de apenas u$s150 millones , lo que permitió al Tesoro capturar un momento favorable y marcar un print muy competitivo", explicó.

Liquidez

Según el agente de compensación y liquidación Cohen "en un escenario donde las tasas se mantienen elevadas y la actividad económica no despega, el Gobierno parece estar buscando aliviar las condiciones de liquidez".

"Hasta ahora, el tipo de cambio se había mantenido contenido gracias a tasas altas que favorecían el 'carry trade', a la gran oferta de divisas proveniente de colocaciones de deuda corporativa y provincial y también a la menor demanda de importaciones, muy probablemente asociada a la menor actividad. Ahora, la relajación de la liquidez podría poner un techo a las tasas y un piso al tipo de cambio, aunque manteniendo la estabilidad en el corto plazo", agregó.

Banco Central

"Hacia adelante, el foco inversor seguirá sobre las compras del BCRA en el mercado de cambios, que continúan, y en el entorno de tasas en pesos, que es el factor determinante a la hora de pensar en un impulso del crédito privado y la actividad", pronosticó Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

En esa línea, el agente de compensación y liquidación Facimex comentó: "Es posible que la estrategia del equipo económico sea que el BCRA monopolice la intervención cambiaria para no enviar señales confusas y que luego el Tesoro eventualmente realice 'block trades' contra el BCRA".

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Depositphotos

"No obstante, también es posible, con el programa financiero encaminado tan temprano en el año, que el Tesoro esté proyectando comprar menos divisas para potenciar la recomposición de reservas", señaló.

"Continúa el debate entre los operadores respecto a la tradicional pulseada 'dólar vs tasa' al ritmo de las señales económicas y financieras", expresó el economista Gustavo Ber. "Con un BCRA que continúa hilvanando sostenidas compras, las miradas se dirigen en simultáneo al mercado monetario en busca de dilucionar si el Tesoro continuaría como contrapartida absorbiendo pesos, o las autoridades estarían más inclinadas a regular una gradual remonetización de la economía", agregó.

Inflación y empleo

Emilio Botto de Mills Capital analizó: "La suba de la inflación de enero, lo interpretamos como un bache vinculado principalmente al precio de los servicios. La inflación mayorista fue de 1,7% y la núcleo mostró señales de moderación. No vemos elementos para pensar en un cambio de régimen inflacionario, aunque es fundamental seguir monitoreando".

Por su parte, Quantum comentó a través de un informe: "La economía creció en el 2025 (...) con disparidad sectorial y con pérdida de empleo asalariado formal. Aunque la remuneración del sector privado formal aumentó 6,9% en términos reales en los dos últimos años, actualmente es un 23% menor a la de 10 años atrás".