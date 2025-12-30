Tras un año de derrotas legislativas, Javier Milei cerró el ciclo parlamentario con dos triunfos clave

Los resultados de las elecciones de octubre significaron un quiebre en el Congreso. Hasta ese momento, la oposición no paró de anotarse triunfos legislativos. El shock de la remontada libertaria, tras la derrota en Provincia, generó una parálisis en el Congreso y, al filo de diciembre, los libertarios se anotaron los dos "hitos" del año.

Después de un año parlamentario flojo, La Libertad Avanza repuntó en la recta final –gracias al recambio legislativo— y culmina el 2025 con dos triunfos legislativos . Aun así, el oficialismo tuvo la peor performance legislativa de la década en término de producción de leyes y se prepara para el segundo round de sesiones extraordinarias. Los gobernadores seguirán siendo decisivos, tal cual quedó demostrado con la sanción del Presupuesto 2026 .

El 2025 fue un año malo para La Libertad Avanza en el Congreso. Al escaso número de bancas que el oficialismo tuvo en ambas cámaras, se le sumó una oposición que, pese a su fragmentación, supo alinearse detrás de una serie de “causas” y asestarle al Gobierno varias derrotas al hilo. Entre ellas, la sanción e insistencia de la Emergencia en Discapacidad, la ley del Financiamiento Universitario y la Emergencia para el Garrahan.

Así las cosas, este año parlamentario (que culminó el 30 de noviembre) menor producción de leyes de la última década . Pero además, estuvo totalmente atravesada por la agenda opositora. De acuerdo a un informe elaborado por Directorio Legislativo, se registraron 20 emplazamientos a comisión, 7 vetos del Poder Ejecutivo y 5 DNU rechazados . Todos números nunca antes visto, al menos desde el 83 a la fecha.

Pero además, se sancionaron apenas 11 leyes de las cuales ninguna provino del Poder Ejecutivo . Entre ellas, tres son acuerdos internacionales (pendientes de la presidencia de Alberto Fernández). Las 8 restantes fueron impulsadas por la oposición.

Ellas son: la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás.

Y a esto hay que sumarle otras derrotas, como por ejemplo, el rechazo de los pliegos de los dos miembros de la Corte designados por Javier Milei: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Elecciones legislativas: un antes y un después

El recambio legislativo inclinó la balanza a favor de La Libertad Avanza. El triunfo inesperado del oficialismo marcó un antes y un después en el Congreso. La oposición salió golpeada. En especial los sectores “del medio”, aglutinados en Provincias Unidas. Y a esto se le sumó el aluvión de diputados y senadores (en buena medida del PRO) que dieron el salto a las filas oficialistas.

La remontada libertaria trajo, consigo, una parálisis legislativa. Y proyectos como la modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (que buscaban restringir su uso) quedaron en el olvido.

Patricia Bullrich Senado

Entre el resultado del 26 de octubre y el 10 de diciembre, cuando se produjo el recambio legislativo, la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, prepararon el terreno para el desembarco de las leyes “reformistas”. Junto con el Presupuesto 2026 que ya había sido dictaminado.

Así las cosas, a partir del 10 de diciembre, se puso en marcha el Congreso. Por un lado, en Diputados se puso en marcha el debate por el Presupuesto 2026. Su media sanción fue un logro que dejó sabor a poco. La desinteligencia de Menem, al proponer la votación en particular por capítulos, en lugar de artículos para rescatar el polémico artículo 75 (derogación de las leyes de discapacidad y universidades) les hizo perder a los oficialistas todo el capítulo 11 del proyecto. Tal cual les ocurrió con la Ley Bases, cuando LLA era novata, llegaron al recinto sin tener los votos contados.

Aun así, después de dos años sin Presupuesto, la media sanción, en tándem con la Ley de Inocencia Fiscal fue todo un hito , empujado por el reparto de ATN a gobernadores amigos. Las negociaciones que emprendió Diego Santilli mano a mano con los mandatarios provinciales surtieron sus frutos. El corolario de la sesión fue el “pacto” entre los libertarios y el peronismo para hacerse con las tres sillas en la AGN. Otro triunfo libertario.

Por otro lado, en modo hiperactivo, Bullrich se cargó al hombro la Reforma Laboral al hombro –aunque debió poner un pie en el freno por falta de votos—junto con la reforma a la Ley de Glaciares. Ambos temas fueron dictaminados en comisión. Y se retomarán, al menos la cuestión laboral, en los primeros días de febrero. En tanto, la exministra se garantizó la sanción del Presupuesto. Y, a diferencia de Menem, no perdió ningún capítulo en el camino.

En ese lado del Palacio, parecía peligrar el Capítulo 2, que derogaba una serie de artículos vinculados con el financiamiento educativo y de ciencia y técnica. Pero, también con promesas y fondos para los gobernadores, logró mantenerlos en pie.

Así, LLA logró remontar, al filo del 2026, un año repleto de fracasos. Y se ilusiona con mantener esta buena racha, al menos durante el primer tramo del año, en el que también se buscaría avanzar con la reforma del Código Penal. Pero, para eso, los gobernadores seguirán siendo clave.

¿Los ATN seguirán a la orden del día? Basta con ver el cuadro elaborado por Politikon Chaco para entender los motivos por los que incluso los legisladores que responden a algunos de los gobernadores del PJ acompañaron la "ley de leyes" y la ley de Inocencia Fiscal, el otro hito de diciembre.

Tras dos años de "motosierra", los gobernadores se contentaron con algunos giros discrecionales, además de avales para la toma de deuda.