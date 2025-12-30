La Fraternidad advirtió que podría paralizar el ramal Mitre por la suspensión de trenes y la reforma laboral

Las declaraciones se produjeron luego de que el Gobierno confirmara la suspensión de los servicios de pasajeros de larga distancia hacia Córdoba y Tucumán, bajo el argumento de la necesidad de realizar obras de infraestructura.

Omar Maturano, titular de La Fraternidad, cuestionó el ajuste en el sistema ferroviario y anticipó un plan de lucha con paros y movilizaciones.

El conflicto entre los gremios ferroviarios y el Gobierno volvió a escalar este martes tras una advertencia de alto impacto por parte de La Fraternidad . Su secretario general, Omar Maturano , anticipó que el sindicato evalúa detener por completo el ramal Mitre , en rechazo a la suspensión de servicios ferroviarios de pasajeros y al avance de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei .

En declaraciones radiales, el dirigente sindical sostuvo que la paciencia del sector “se terminó” y denunció un proceso de ajuste que, según afirmó, apunta al desmantelamiento del sistema ferroviario. La amenaza no es menor: el Mitre es uno de los corredores más importantes del país, clave para el transporte diario del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires y para los servicios de media y larga distancia.

Al detallar el alcance de una eventual medida de fuerza, Maturano fue contundente. “ La medida de fuerza sería cortar todo el Mitre : el que va de Retiro a Tucumán, a Córdoba, a Capilla del Señor, a Zárate. Todo: José León Suárez, Bartolomé Mitre, Victoria, Tigre”, enumeró en diálogo con Radio con Vos.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Gobierno confirmara la suspensión de los servicios de pasajeros de larga distancia hacia Córdoba y Tucumán , bajo el argumento de la necesidad de realizar obras de infraestructura. Desde el gremio, sin embargo, pusieron en duda esa explicación y la vincularon con una política de ajuste.

“Ahora parece que es al revés: ramal que anda, ramal que cierra. Al revés, pero con la misma consecuencia”, sostuvo el dirigente, en referencia a las políticas ferroviarias aplicadas durante la década del noventa.

Desde el Gobierno rechazaron las críticas del gremio y descartaron que exista margen para una negociación. Fuentes de la Secretaría de Transporte aseguraron a Ámbito que la suspensión de los servicios ferroviarios de pasajeros responde exclusivamente a razones de seguridad operativa vinculadas a la empresa NCA, y negaron que se trate de una decisión política. En ese sentido, cuestionaron la postura de La Fraternidad y señalaron que el sindicato “aprovecha cualquier excusa para impulsar medidas de fuerza”.

Críticas al Gobierno y rechazo a la reforma laboral

Maturano comparó el escenario actual con el proceso de privatizaciones de aquellos años y alertó sobre una posible repetición del cierre de servicios de media y larga distancia. Incluso marcó diferencias entre el actual presidente y el exmandatario Carlos Menem: “Estaba cuerdo y tenía cintura política. Este está más loco”, lanzó en declaraciones a Radio Led.

Según explicó, la lógica de una eventual paralización total del Mitre busca replicar el criterio oficial frente a los servicios suspendidos. “Si no puede andar un tren de pasajeros allá, ¿por qué puede andar acá? Que arreglen ellos el problema”, desafió en el programa de Reynaldo Sietecase.

En paralelo al conflicto ferroviario, el titular de La Fraternidad ratificó el rechazo del gremio a la reforma laboral que impulsa el oficialismo. Si bien reconoció que la legislación vigente puede requerir actualizaciones, advirtió que el proyecto avanza en sentido contrario a la protección del empleo.

En ese marco, también apuntó contra el escenario político en el Congreso y anticipó posibles acuerdos para aprobar la iniciativa. “Los gobernadores van a vender su voto por dinero. Después los van a cagar y van a venir a llorar”, afirmó.

Frente a este panorama, Maturano anunció un plan de lucha que contempla una movilización el 10 de febrero, fecha en la que podría tratarse la reforma laboral, un paro de 48 horas en los días siguientes y la posibilidad de avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado. “A ver qué hacen cuando tengan todo parado”, advirtió.