La nueva cantina española que se impone en Versalles con tapeo y vereda animada

En el oeste porteño, A Coruña se suma a un barrio donde los clásicos conviven con aperturas que empiezan a darle un pulso gastronómico propio. Esta cantina con alma gallega rescata el ritual del tapeo y los platitos al caer el sol, entre el brindis con un buen vermut, sidra o una caña bien fría.

Dirección: Irigoyen 1801, Versalles.

Versalles es un barrio porteño de identidad marcada, de calles tranquilas y arboladas, donde todavía se conserva ese pulso residencial que lo distingue. Entre cafés, pizzerías y bares de toda la vida, en los últimos tiempos empezó a sumar propuestas nuevas con impronta propia. En ese escenario aparece A Coruña, una cantina española que se entiende rápido. Apenas se cruza la puerta, o se ocupa la vereda, queda claro que la idea es pedir platitos para llevar al centro de la mesa y dejar que la tarde se estire. La carta gira en torno a la cultura del tapeo, aunque sin rigideces: conviven bocados y platos de distintas regiones de España, pinchos de raíz vasca, pan con tomate de aire catalán, junto a guiños locales como la milanesa de peceto. Todo bajo una premisa simple y efectiva: comida sencilla, sabrosa y familiar, pensada para acompañar con vermut, sidra y cerveza tirada.

A Coruña - TAPEO La cantina española está ubicada en Irigoyen 1801, Versalles. El clima acompaña desde el primer momento. El salón es amplio y recuerda al living de una casa, con una paleta en tonos amarillos y rojos y pequeños objetos decorativos y souvenirs que remiten a Galicia, en una ambientación cálida. Afuera, la vereda cobra vida a partir de las 18 h de lunes a viernes y desde el mediodía los fines de semana. Poco a poco, el horario del aperitivo suma adeptos, entre conversaciones que se alargan, copas que tintinean y tapas que van y vienen.

Detrás del proyecto están Carolina Giuliani y Vanina Heredia, quienes decidieron apostar por primera vez al rubro gastronómico, impulsadas por una afinidad compartida por la cocina, en especial la española. La idea nació como un deseo personal tras el nacimiento de su hija, con la intención de construir algo propio que les permitiera equilibrar la vida familiar con un trabajo significativo. Lo que comenzó como el proyecto de un café pequeño fue tomando forma y decantó en una cantina de barrio que, desde su apertura en septiembre, encontró rápidamente su lugar entre los vecinos.

Los imperdibles de la carta El menú está pensado para armar la mesa con platitos al centro y recorrer sabores españoles clásicos, con opciones frías y calientes que invitan a probar de todo. Entre los hits indiscutidos aparecen las rabas, tiernas y crocantes, que ya se convirtieron en uno de los platos más pedidos, junto con la tortilla española rellena con provoleta y cantimpalo, las croquetas de pescado y langostinos, la paella de la casa y el arroz negro con vieras, langostinos y morcilla.

A Coruña - RABAS Entre los hits indiscutidos aparecen las rabas, tiernas y crocantes. El recorrido sigue con gambas al ajillo, mejillones a la provenzal, boquerones en aceite, ensalada rusa, jamón crudo curado 12 meses, papas bravas, raxo gallego con papas, huevos rotos con morcilla y albóndigas con huevo frito. A eso se suman pinchos como el de chorizo a la sidra, morrones asados, queso sardo, y bocatas, como la opción de rabas, alcaparras y alioli, ideales para un plan más informal.

A Coruña- papas bravas 16 Abre de lunes a viernes de 18 a 00 h y sábados y domingos de 12 a 16 y 18 a 00. El ritual del picoteo encuentra su aliado en el Vermut La Fuerza Rojo servido de canilla y en clásicos aperitivos como el Vermut La Fuerza Blanco con soda o tónica, Campari con naranja, Cynar con pomelo y Fernet Branca con Coca-Cola. Como buena cantina no falta la sidra y cerveza tirada, además de una selección de vinos tradicionales y accesibles como López, Traful, Rincón Famoso y Montchenot. A Coruña aspira a convertirse en parte de la rutina de Versalles, esa esquina donde se cae sin demasiada planificación, el servicio es atento y siempre hay algo sabroso para compartir. Un lugar nuevo que ya empieza a sentirse propio. Abre de lunes a viernes de 18 a 00 h y sábados y domingos de 12 a 16 y 18 a 00, con servicio de take away.