Feriados 2026: el Gobierno incorporó tres nuevos días no laborables + Seguir en









La medida fue publicada en el Boletín Oficial y apunta a impulsar el turismo interno durante el próximo año.

Conocé el calendario completo de feriados para 2026. Freepik

El gobierno nacional definió la incorporación de tres días no laborables con fines turísticos al calendario oficial de 2026, con el objetivo de estimular el turismo interno y reducir la estacionalidad del sector.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión quedó oficializada a través de la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y lleva la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los nuevos feriados del calendario 2026 Según lo establecido en la normativa, los días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre del próximo año, conformando fines de semana largos en distintas etapas del calendario.

Feriados El Gobierno incorporó tres días no laborables con fines turísticos al 2026. Freepik La resolución se apoya en la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables, y habilita al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres jornadas con fines turísticos, siempre que coincidan con lunes o viernes. El objetivo central, de acuerdo con el texto oficial, es fomentar los desplazamientos internos y la actividad turística.

La medida también se encuadra en el Decreto 614/2025, que designó a la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación de la ley y la facultó a dictar las disposiciones complementarias necesarias para su implementación.

aviso_336753 La medida quedó confirmada en el Boletín Oficial de la fecha. Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, la resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y tendrá alcance en todo el territorio nacional.