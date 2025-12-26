La provincia de Buenos Aires convalidó la convocatoria 2025 para financiar proyectos de murgas y comparsas + Seguir en









La medida fue oficializada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ratifica la convocatoria anual de apoyo económico a agrupaciones de carnaval, en el marco del programa “Carnaval es Cultura”.

La provincia de Buenos Aires ratificó la convocatoria para financiar proyectos de murgas y comparsas.

El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires convalidó, aprobó y autorizó la “Convocatoria Anual a Proyectos de Desarrollo Artístico y Cultural de las Murgas, Comparsas y Agrupaciones de Carnaval Bonaerenses” correspondiente al año 2025, mediante la Resolución N° 2054, publicada este viernes en el Boletín Oficial del distrito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión fue adoptada por la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Juana Saintout, y se enmarca en el Programa de Gestión Cultural “Carnaval es Cultura”, aprobado originalmente por la RESO-2022-820-GDEBA-ICULGP y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025.

La convocatoria de la provincia de Buenos Aires para murgas Según se detalla en la resolución, la convocatoria estuvo dirigida a murgas, comparsas y agrupaciones de carnaval de toda la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de acompañar el desarrollo artístico, cultural y comunitario de estas organizaciones, fortalecer su sostenibilidad y reconocer su aporte a la identidad cultural bonaerense.

La norma establece que se otorgaron 30 apoyos económicos de $1.000.000 y 100 apoyos de $500.000, destinados a la confección y reparación de vestuario, la adquisición y mantenimiento de instrumentos musicales, la producción de espectáculos y otras acciones vinculadas al fortalecimiento de las prácticas carnavaleras.

Murga La norma establece que se otorgaron 30 apoyos económicos de $1.000.000 y 100 apoyos de $500.000. La convocatoria tuvo como requisito excluyente la inscripción previa en el Registro Provincial de Murgas, Comparsas y Agrupaciones de Carnaval, creado en el ámbito del Instituto Cultural, y buscó incentivar la formulación de proyectos artístico-culturales como herramienta de gestión y desarrollo territorial.

En los considerandos, el organismo destacó que la iniciativa apunta a revalorizar el rol sociocultural de las organizaciones carnavaleras, promover la participación comunitaria y fortalecer los procesos de identidad local en los distintos municipios bonaerenses. La resolución indica además que intervinieron en el trámite la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, y que la medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.477, que regula el funcionamiento del Instituto Cultural. Con esta decisión, la Provincia formalizó y convalidó una convocatoria ya ejecutada, reconociendo su impacto como herramienta de fortalecimiento del patrimonio cultural bonaerense y de apoyo a organizaciones culturales de base comunitaria.