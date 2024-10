El Gobierno pone en marcha negociaciones por el Presupuesto 2025 y se reunió con legisladores de la UCR

Uno de los puntos que busca modificar el bloque de la Unión Cívica Radical es que, en caso de un incremento de la recaudación tributara y de la seguridad social, se aclare que no se utilizará para gastos discrecionales sino para la rebaja de impuestos . La UCR espera que este punto se incluya en el primer artículo del proyecto de Presupuesto 2025.

El oficialismo necesita lograr acuerdos con la UCR, el PRO, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal para obtener dictamen de mayoría y luego conseguir la aprobación en el recinto. Entre Unión por la Patria (UxP) y la izquierda tienen casi la mitad de los miembros de la comisión.

José Luis Espert Miembro de la Cámara de Diputados de Argentina Comisión Presupuesto Diputados Ley Bases 25-04-2024 Mariano Fuchila

La UCR reclamó un aumento de los fondos a las universidades en el Presupuesto 2025

Otro de los puntos donde la UCR marcó su distancia de la iniciativa del Gobierno fue en los fondos asignados a las universidades. El proyecto presentado por el oficialismo asegura que se aumentarán los recursos en un 28 por ciento al otorgar 3,8 billones de pesos, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama 7,2 billones.

Si bien los radicales todavía no recibieron respuesta a este planteo, sí consiguieron que el oficialismo modifique el artículo que avanzaba sobre las autonomías, y que disponía que si no estaban correctamente documentados los gastos no se iban a enviar los recursos.

Avanzan las negociaciones por el Presupuesto 2025: los pedidos de la UCR

Además, la UCR pidió que se mantenga la movilidad de las asignaciones familiares porque consideran que su derogación convierte este gasto en discrecional.

También se oponen a ratificar el DNU de actualización de las jubilaciones si no se otorga el 8 por ciento de compensación de la inflación de enero como proponían en la ley que fue vetada por el presidente Javier Milei.

Otro artículo cuestionado por la UCR es el que suspende el 6 por ciento del PBI destinado a la educación, ya que agravará, sostienen, la situación de las provincias.

Entre sus demandas está que se garantice el 0,3 por ciento del presupuesto a la ley de bosques, debido a que el Gobierno asigna solo 1500 millones de pesos.