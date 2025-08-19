Sesión clave en Diputados: el Gobierno se muestra confiado y evalúa medidas en discapacidad Por Cecilia Camarano







En Casa Rosada reconocen que el monto de las pensiones "está pisado hace mucho tiempo", aunque ratifican que buscan bajar la cantidad de subsidios otorgados. Cuál es la condición que imponen en el Ejecutivo.

Javier Milei justificó en cadena nacional los vetos a la Emergencia en Discapacidad y aumeto a jubilados. Presidencia

El recinto de la Cámara de Diputados volverá a abrirse este miércoles desde las 12 horas en una jornada clave convocada por la oposición. En el temario a tratar se incluirán los vetos a las leyes de Emergencia en Discapacidad, incremento a las jubilaciones y nueva moratoria, los proyectos de los gobernadores sobre reparto de recursos y una iniciativa para destrabar la Comisión Investigadora del caso $LIBRA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En caso de conseguir quórum, la oposición, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados tendrán votaciones desafiantes, donde sobre todo deberán lograr construir un tercio de los presentes para blindar los vetos del presidente Javier Milei. En Casa Rosada insisten en que las iniciativas vetadas alteran en equilibrio fiscal y ratifican las medidas adoptadas a sabiendas de que generan un alto descontento social. Por esta razón, el propio jefe de Estado encabezó días atrás una cadena nacional junto a su equipo económico explicando las medidas en detalle e, incluso, brindó una clase de economía en la residencia de Olivos para que los diputados del bloque y aliados puedan defender su voto en el recinto.

Según pudo saber Ámbito, en Balcarce 50 son optimistas respecto a la posibilidad de conseguir los votos necesarios para ratificar los vetos. "Tenemos los votos necesarios, solo falta ordenar algunas fichas", reconoció a este medio un funcionario de diálogo directo con Javier Milei.

Martín Menem Diputados.jpeg Martín Menem deberá presidir este miércoles una sesión clave en Diputados. Mariano Fuchila Si bien en el oficialismo mantienen el discurso de que el área de discapacidad "fue un curro durante muchos años" y sostienen que "debería tener 500.000 pensiones por discapacidad y tenemos 1.800.000", lo cierto es que no se descarta otorgar un aumento en el monto del subsidio siempre y cuando se reitere el veto en Diputados.

"Primero se debe vetar y ahí podríamos ver la posibilidad de hacer algo", confió a Ámbito una fuente inobjetable con despacho en Balcarce 50, al tiempo que reconoció que la cifra (la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima) "está pisada desde hace bastante tiempo". En tanto, no se evalúan mejoras para los jubilados, como tampoco un cambio en la fórmula previsional.

Javier Milei seguirá de cerca la sesión en Diputados Como en cada sesión de relevamiento para el Ejecutivo, el presidente Javier Milei suspendió su agenda para este miércoles y se estima que seguirá el debate desde Olivos. Este martes el mandatario también tuvo que postergar sus planes y no podrá concretar su bajada a Junín, en donde iba a presentarse junto a sus candidatos nacionales por la provincia de Buenos Aires, En principio, la actividad fue reprogramada para el lunes de la semana próxima. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1957554773433233839?t=RiQti0yJOxmfMpXXFJo74A&s=08&partner=&hide_thread=false La Oficina del Presidente informa que, a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de… pic.twitter.com/PvLU5kr31A — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 18, 2025 Por lo pronto, en la mesa de campaña bonaerense que tuvo lugar el lunes en Casa Rosada, se definió que Milei desembarque en Lomas de Zamora el miércoles 27. Para el cierre de campaña, previsto para el 3 de septiembre, se eligió un club de la localidad de Moreno. Entre lo conversado en la reunión que encabezó Karina Milei y de la que participaron el armador bonaerense Sebastián Pareja y el asesor Santiago Caputo, también se definió que Cristian Ritondo recorra Pergamino y otros distritos de la Segunda sección electoral.

Temas Discapacidad

Diputados

Jubilados