Los medios del mundo se rindieron ante la remontada de la Selección: elogios para Lionel Messi y la clasificación histórica + Agregar ámbito en









Medios de Inglaterra, España e Italia destacaron la épica victoria por 3-2 sobre Egipto, el liderazgo del Diez y la reacción de la Albiceleste tras revertir un 0-2 en los últimos minutos.

Diarios de distintos países coincidieron en resaltar la histórica remontada de la Selección Argentina, con Messi como gran protagonista y las lágrimas del capitán como una de las imágenes más impactantes del triunfo.

Los medios del mundo se hicieron eco de la histórica remontada por 3 a 2 de Argentina frente Egipto. Durante la tarde de este martes, “Remontada” fue la palabra que más se repitió, mientras que también se apeló a las lágrimas del capitán Lionel Messi y al polémico gol anulado a Egipto.

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"Un Messi emocionado hasta las lágrimas inspira la gran remontada de Argentina en un emocionante partido del Mundial contra Egipto" Así tituló The Guardian del Reino Unido. "¿La regla de oro del fútbol? Nunca subestimes a Lionel Messi. Justo cuando parecía que su sueño de llevar a Argentina al bicampeonato se había desvanecido, el jugador de 39 años acudió al rescate de su país por enésima vez de forma espectacular", destacó el medio en su primer párrafo.

En España, el diario Marca, el más popular en cuanto refiere a deportes escribió: "Argentina salva otro faraónico 'match-ball' remontando un 0-2 en 14 minutos". En uno de sus párrafos se puede resaltar el momento en el que "estamos ante algo histórico. Un extraterrestre. Ocho goles en cinco partidos, para el máximo goleador del torneo, por ahora. Luego llegaría la locura con el 3-2 de Enzo en el 91'. ¡Qué barbaridad!".

El diario El País de Madrid tituló que "Argentina se levanta de la muerte y remonta a Egipto con tres goles en 15 minutos", señalando como Messi volvió a levantar al equipo, cuando las papas quemaban. "A empujones, a la tremenda y con el desfibrilador a cuestas. Así avanza Argentina en el Mundial, puro nervio, con el corazón en la garganta, sobreviviendo a sus muchas penurias y al único rastro terrenal de Leo Messi en el torneo: sus fallos en los penaltis. La campeona andaba como un zombi en Atlanta, 0-2 abajo en el minuto 79, sin fútbol ni nada parecido".

En la misma línea que El País, La Gazzetta dello Sport en Italia. eligió resumir el partido desarrollado en EEUU en torno a Messi: “Argentina estaba muerta, y Messi la resucitó”, escribió G.B. Olivero. Además, Tuttosport subrayó la emoción de la figura de la cancha: “Corazón Argentina: ¡Romero, Messi y Enzo le dan la vuelta a Egipto! Leo, entre lágrimas, tras la increíble remontada”. “Argentina enloquece”, remató el Corriere della Sera.