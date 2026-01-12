El informe del Gobierno que circula entre gobernadores para negociar la reforma laboral

La mesa política de La Libertad Avanza se reunirá por primera en el año vez este viernes en Casa Rosada con la prórroga de las sesiones extraordinarias en la mira. Javier Milei tiene como objetivo aprobar la reforma laboral en el Senado durante febrero y con ese objetivo el Gobierno estaría dispuesto a introducir modificaciones al dictamen firmado en diciembre con el objetivo de lograr el respaldo de los gobernadores aliados en el recinto. De hecho, entre gobernadores ya circula un borrador del Ministerio de Economía con el impacto fiscal que tendría en las arcas provinciales.

La reunión convocada para el próximo viernes en Casa Rosada estará encabezada por Karina Mlei y Santiago Caputo con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santillli, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Con 20 votos libertarios en la Cámara Alta, LLA depende de los gobernadores aliados para llegar al piso de 37 manos alzadas que blinden la aprobación de la iniciativa .

Para cumplir ese objetivo, aún falta que Nación y las provincias se pongan de acuerdo en relación a los capítulos de Impuesto a las Ganancias y Reducción de la Carga Tributaria que afecta la recaudación coparticipable de los gobernadores . Sólo la caída en la recaudación en Ganancias tendría un impacto negativo neto de 1,6 billones de pesos en los fondos de la coparticipación, de acuerdo a la estimación de los mandatarios provinciales quienes advierten que "la copa" se desplomó casi 20 puntos.

Desde el oficialismo responden que si sale la reforma laboral, baja el riesgo país y los gobernadores podrían rollear su deuda en mejores condiciones. Además destacan que se descomprimiría también en los distritos la industria del juicio, favoreciendo la producción, la generación de puestos de trabajo e inversión a nivel local, además del interés que tendrían las provincias en desentenderse de las negociaciones paritarias y habilitar las convenios colectivos por empresa o región entre empleador y trabajador como vía para bajar la litigiosidad y los conflictos con los gremios.

Bullrich ya anticipó que la Casa Rosada está abierta a aceptar modificaciones en el dictamen antes de la votación del proyecto en el recinto y el mismo mensaje conciliador llevará esta semana Santilli a distintos gobernadores . Los cambios ya tendrían el aval de Luis "Toto" Caputo. De hecho entre los gobernadores ya circula un paper del Ministerio de Economía donde se analiza el impacto fiscal que la reforma laboral tendría en las arcas provinciales. "Se analizó el impacto fiscal del Proyecto de Ley de Modernización Laboral. Para el caso del Impuesto a las Ganancias, debe tenerse en cuenta que el impacto fiscal será efectivo a partir del año 2027, debido a que la medida alcanza los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2026", explica el texto al que tuvo acceso Ámbito .

paper

Impacto de la reforma laboral

"Por otra parte, existe un impacto positivo durante el año 2026, por el régimen especial de facilidades de pago destinado a contribuyentes del Impuesto a las Ganancias que hayan computado quebrantos de ejercicios anteriores de manera incorrecta y que presenten declaraciones juradas rectificativas (Rs.Gs. Nros. 5684–E- ARCA-ARCA y 5688 –E-AFIP-ARCA). El monto total asciende a $2,5 billones. Durante el año 2026 se proyecta un ingreso del 11,3% que asciende a $277.921 millones (0,027% del PIB), sin incluir los intereses por financiación que también ingresarían como parte de la recaudación. El ingreso para las provincias será en este año de $160.249 millones (0,016% PIB). Este ingreso no está previsto como recurso en el proyecto de ley de presupuesto, así como tampoco la absorción de esos quebrantos para la determinación del impuesto a las ganancias con vencimiento en 2026, por lo que representa recaudación adicional de recursos", agregan desde el ministerio a cargo de Caputo.

"Cabe señalar que si a los 0.157 de recursos que cederían las provincias le restamos 0.134 de ganancias de sociedades porque no impacta en 2026 y le sumamos los ingresos por la regularización de quebrantos, se anula el impacto fiscal negativo para 2026. Todo esto sin contemplar efecto alguno de la Ley de Inocencia Fiscal", aseguran desde el Gobierno.

Los reparos de los gobernadores se enfocan en especial en el artículo 188 del dictamen que dispone como exenciones "las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa habitación" con efecto para los ejercicios o años fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2026. Pero el artículo 190 del proyecto también aplica una reducción de las alícuotas de Ganancias para las "sociedades de capital" en las escalas más altas: las que pagan el 30% bajarían a 27% y las que abonan el 35% pasarían a 31,5%. Por otra parte, el título XXV establece una "reducción de la carga tributaria" al dejar sin efecto "a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley" los impuestos internos para los rubros de "los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves".

El plan de Javier Milei

El proyecto con sus modificaciones podría ser tratado en el recinto el martes 10 o el miércoles 11 del próximo mes, de acuerdo a lo que adelantaron a Ámbito fuentes oficiales. Con ese objetivo, y tras su paso por Chubut y Córdoba, Santilli visitará este lunes la provincia de Chaco donde se reunirá con el gobernador Leandro Zdero, aliado y socio electoral de LLA en la últimas elecciones legislativas del 26 de octubre pasado. El martes, pero en Casa Rosada, el ministro del Interior recibirá al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Y el miércoles el funcionario nacional volverá al sur, y recorrerá nuevamente las zonas damnificadas por los incendios esta vez junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Finalmente, el jueves visitará la provincia de Mendoza, otro distrito aliado a cargo del radical Alfredo Cornejo, quien integró el Consejo de Mayo donde se comenzó a diseñar la reforma laboral.

En paralelo, los integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), tiene previsto girar por Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, para luego se trasladarse al sur con el objetivo de reunirse con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La central obrera se opone a la limitación del derecho de huelga y a los artículos que limitan el pago de aportes compulsivos de los trabajadores pactados a través de los convenios colectivos para financiar a los sindicatos.

Otro reclamo de la CGT apunta al artículo 161 de la reforma laboral que rebaja la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%y que de acuerdo al cálculo de los gremiosrepresenta una pérdida casi 700 millones de dólares anuales.