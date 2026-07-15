La vicegobernadora de Mendoza volvió a apuntar contra Francia tras su eliminación del Mundial y reavivó la polémica + Agregar ámbito en









Hebe Casado publicó un mensaje en redes sociales luego de la derrota del seleccionado francés ante España en semifinales. Sus declaraciones llegan días después del conflicto diplomático que generaron sus comentarios sobre el equipo galo.

Hebe Casado, la vicegobernadora de Mendoza, volvió a referirse al seleccionado francés.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a referirse a la selección de Francia tras su eliminación del Mundial 2026 y publicó un mensaje en sus redes sociales que reavivó la controversia con el país europeo. La dirigente aprovechó la derrota del conjunto dirigido por Didier Deschamps frente a España en las semifinales para lanzar una nueva chicana.

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A través de su cuenta en X, Casado celebró la caída del seleccionado francés con un breve comentario que rápidamente generó repercusión entre usuarios de la red social. La publicación se produjo apenas unos días después del conflicto diplomático originado por sus dichos sobre el combinado europeo.

"Felicitaciones España!!! Qué pena por Francia que fue eliminado en su día!", publicó la funcionaria.

Felicitaciones España!!!

Qué pena por Francia que fue eliminado en su día! — Hebe Casado (@hebesil) July 14, 2026 Hebe Casado y su mensaje racista sobre el seleccionado francés La dirigente mendocina había quedado en el centro de la polémica luego de calificar a Francia como un "equipo africano flojo de modales" tras el triunfo sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial, además de cuestionar al delantero Kylian Mbappé. Esas expresiones fueron consideradas racistas por la Embajada de Francia en la Argentina.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026 Como respuesta, el embajador francés, Romain Nadal, anunció que Casado fue declarada "persona non grata" para las actividades de la representación diplomática y sostuvo que el racismo "no es una opinión, sino un delito". La medida implica que la embajada no participará en encuentros oficiales en los que esté presente la vicegobernadora, salvo que se retracte de sus dichos.

Lejos de moderar su postura, Casado rechazó las críticas y defendió sus publicaciones al sostener que formaban parte del "folclore futbolero". Tras la eliminación de Francia del Mundial, volvió a referirse al seleccionado europeo con un nuevo mensaje, profundizando un cruce que ya había trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un episodio de tensión diplomática. La embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza La embajada de Francia declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza, tras llamar al seleccionado galo "equipo africano". En un tuit, la funcionaria Hebe Casado apuntó contra el equipo europeo en contexto del partido que jugó contra Paraguay De igual manera, "ningún funcionario francés participará en una reunión con el gobierno de la provincia de Mendoza si Hebe Casado está presente". Al respecto, el embajador de Francia en la Argentina Romain Nadal sostuvo al medio citado que "el racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina".

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