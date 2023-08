El mensaje de Axel Kicillof para "reventar las urnas": "Unión por la Patria es un escudo contra la derecha"

Kicillof llamó a "reventar las urnas el 13 de agosto" e instó a "dar con la boleta de UP una muestra de unidad, pero también una demostración de defensa ante las políticas que ya se aplicaron durante el macrismo". "La boleta de UP es un escudo que va a defender al pueblo de las políticas de la derecha , del neoliberalismo, de los oligarcas, de los vende patria, de los especuladores", enfatizó.

"Sé que está de moda escuchar a consultores extranjeros que dicen que hay que hacer actos de redes y que desrecomiendan hacer actos políticos masivos", dijo el gobernador. Y en medio de aplausos agregó: "Pueden seguir recomendando lo que quieran, acá está el movimiento obrero, este es el peronismo y la campaña que necesitamos". Indicó que "esta vez no hay que adivinar el proyecto oculto de los candidatos de la derecha que, sin careta, andan deambulando por los canales de TV porteños con amenazas porque hablan de la quita de derechos", y llamó al "movimiento obrero organizado de la provincia a defender las conquistas".

El mandatario reivindicó el valor de las universidades bonaerenses porque, dijo, hay una "enorme mayoría que quiere seguir estudiando, progresando y no lo podría hacer nunca en una universidad privada". "Cuando nos vienen a decir que hay demasiadas escuelas de islas, rurales, nos dicen que no tienen para nosotros un futuro mejor, que piensan en los de cuna de oro", destacó Kicillof, y añadió: "Es la función de un gobierno bonaerense hacer valer los derechos de todos y todas porque todos tienen que poder ir a la primaria, secundaria, al jardín y el que quiera a la universidad". "Eso se llama movilidad ascendente y en la provincia de Buenos Aires le decimos peronismo", señaló en medio una ovación.

El mensaje de apoyo de Axel Kicillof a Sergio Massa

El candidato a la reelección dio un fuerte respaldo al precandidato a la presidencia, Sergio Massa, y señaló que "para abordar las dificultades impuestas por el FMI se necesita conocimiento, trabajo, coraje y para eso tenemos que acompañar al compañero Sergio Massa". Indicó que el pueblo acompañará al gobierno "diciendo que hay cosas que no se tocan: la salud, la educación, la producción, el trabajo, la dignidad del pueblo".

Expresó su "convicción de que el movimiento obrero y el pueblo saben para dónde hay que seguir avanzando, que no va a entregar un centímetro de lo conseguido y que van a luchar por más derechos, para recuperar la dignidad y el presente, pero también por el derecho al futuro". "No paremos de militar para que llenemos de votos las urnas, no puede haber un laburante que vote a aquellos que ya nos demostraron lo que vienen a hacer", indicó Kicillof, y completó: "En el día de la elección nadie debe quedarse en la casa, hay decirle que si uno no decide, deciden por nosotros".