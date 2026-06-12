Murió la princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey de Tailandia

El deceso se produjo el jueves por la noche en un hospital de Bangkok, donde permanecía internada desde hacía tres años tras perder el conocimiento a causa de una enfermedad.

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia , abogada y primogénita del rey Maha Vajiralongkorn , murió a los 47 años, según comunicó la Oficina de la Casa Real.

El deceso se produjo el jueves por la noche en un hospital de Bangkok, donde permanecía internada desde hacía tres años tras perder el conocimiento a causa de una enfermedad.

La princesa fue hospitalizada en diciembre de 2022 tras desvanecerse mientras entrenaba perros para una exhibición militar. El palacio informó que padecía una infección por micoplasma, bacteria asociada habitualmente a la neumonía. La información sobre su evolución fue limitada y los escasos comunicados oficiales sugerían un deterioro progresivo.

Bajrakitiyabha nació el 7 de diciembre de 1978, hija del entonces príncipe heredero y de la princesa Soamsawali . En actos de Estado, también era conocida como Bajrakitiyabha Narendira Debyavati .

El príncipe Dipangkorn Rasmijoti, hijo menor del rey, es el heredero presunto, dado que la legislación tailandesa otorga prioridad a los varones en la sucesión al trono. La sólida trayectoria de Bajrakitiyabha en el servicio público alimentó, no obstante, especulaciones sobre un eventual papel relevante en el futuro, incluso como posible regente.

Estudió derecho en la Universidad de Thammasat y obtuvo una maestría y un doctorado en derecho en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, donde presentó una tesis sobre la protección de los derechos de los acusados. En su honor, se crearon becas y un programa de intercambio académico entre Tailandia y Cornell.

Bajrakitiyabha destacó por su labor en la reforma judicial y por el impulso del proyecto Kamlangjai (“Inspirar”), orientado a la rehabilitación de mujeres encarceladas en Tailandia antes de su liberación.

Como princesa, Bajrakitiyabha ocupó un papel ceremonial de relevancia en la sociedad tailandesa, donde la familia real se sitúa en la cúspide institucional. Se la consideraba especialmente cercana a su padre y, un año antes de su hospitalización, fue designada para un alto cargo en la unidad de guardaespaldas reales.

El rey Maha Vajiralongkorn tiene siete hijos de cuatro matrimonios distintos y aún no anunció de manera oficial a su heredero, aunque las normas de sucesión en Tailandia otorgan preferencia a los varones.