El conmovedor posteo de Lionel Messi con guiño al Indio Solari a días de debutar en su sexto Mundial

El diez de la selección escogió el tema "Encuentro con un ángel amateur" para acompañar un video de sus días en la concentración con la Selección. Argentina debuta contra Argelia el próximo martes 16 de junio.

A días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 , Lionel Messi publicó un video de entrenamiento en sus redes sociales con un detalle que no pasó inadvertido : eligió una canción del Indio Solari para musicalizar las imágenes. El capitán argentino compartió una secuencia de trabajos en Kansas City acompañada por "Encuentro con un ángel amateur", uno de los temas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la última banda liderada por el histórico músico argentino, fallecido una semana atrás.

"Empiezo por el final, terminaré en el principio", la voz del Indio se escucha mientras las imágenes del astro argentino pasan de fondo. Lo cierto es que esto parece verdaderamente el final de la historia entre Messi y la Selección: disputará su sexto Mundial, un récord reservado para un puñado de privilegiados.

Mientras en el video se ve a Messi entrenando con una sonrisa junto al plantel albiceleste, la elección de la letra llamó especialmente la atención. El fragmento seleccionado incluye una frase cargada de simbolismo: “Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando”.

La publicación llegó pocos días después de que se difundiera un mensaje de audio que el Indio le había enviado al capitán argentino y de que Messi expresara públicamente sus condolencias por la muerte del artista. En ese contexto, la elección de la canción fue interpretada por muchos seguidores como un homenaje.

El video que compartió el capitán de la Selección en su Instagram.

El mensaje de despedida, del diez para el mayor artista de la historia argentina.

La estrofa completa que acompaña el video dice: “Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses, quizá, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabés cuándo comienza”.

El capitán llega a su -probable- última cita mundialista tras sumar minutos en el último amistoso previo al torneo. El 9 de junio ingresó en la victoria 3-0 sobre Islandia y convirtió un gol de penal que le permitió alcanzar una nueva marca histórica: con 38 años, 11 meses y 14 días se transformó en el jugador más longevo en marcar con la camiseta argentina, superando un récord que Ángel Labruna mantenía desde 1957.

Lionel Messi jugará su sexto Mundial

La trayectoria mundialista de Messi comenzó en Alemania 2006, cuando tenía apenas 18 años. Desde entonces disputó cinco Copas del Mundo, atravesó la final perdida ante Alemania en Brasil 2014, la eliminación en octavos frente a Francia en Rusia 2018 y alcanzó la consagración definitiva en Qatar 2022.

De cara a Estados Unidos 2026, el rosarino acumula 13 goles y ocho asistencias en Mundiales. Además, con 26 encuentros disputados, ya ostenta el récord absoluto de presencias en la historia del torneo.

A nivel general, Messi suma actualmente 910 goles y 414 asistencias en 1.155 partidos como profesional. Con la Selección argentina registra 199 encuentros, 117 tantos y 61 asistencias.

La defensa del título comenzará el 16 de junio ante Argelia. "¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso", rezó un audio adjudicado al Indio Solari y con destinatario en el diez de la selección que se dio a conocer después de la muerte del cantante. Y, con pinturas de guerra, Messi volverá a dar batalla.