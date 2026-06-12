Escándalo en Croacia: filtración en pleno Mundial terminó en despido de un gerente

Un empleado del hotel donde se hospeda la selección croata fue despedido tras revelar un detalle menor del acuerdo interno, en un episodio que refleja el nivel de control durante el torneo.

Un episodio inesperado sacudió la concentración de la Selección de Croacia en plena Copa Mundial de la FIFA 2026 . Un gerente del área de alimentos y bebidas del hotel donde se aloja el equipo fue despedido luego de divulgar información interna vinculada a la estadía del plantel.

El hecho no involucró cuestiones tácticas ni datos sensibles desde lo deportivo. Sin embargo, el contrato firmado entre el establecimiento, la Federación Croata de Fútbol y la FIFA establece una política estricta: ningún empleado puede revelar información sobre la delegación , sin importar su relevancia.

La filtración surgió tras una conversación con periodistas, en la que el empleado —de nacionalidad turca— mencionó que el equipo había solicitado la provisión de vinos croatas durante su estadía, entre ellos el tradicional Plavac Mali .

Aunque el dato no tenía impacto deportivo, fue suficiente para activar el protocolo interno. Las autoridades del hotel resolvieron el despido inmediato por violación de confidencialidad , una medida que expone el nivel de exigencia que rige en torno a las selecciones durante el Mundial.

Medios croatas como Jutarnji list señalaron que el problema no fue el contenido de la información, sino el hecho mismo de haberla divulgado. Incluso remarcaron que el vino no forma parte central del consumo del plantel y que el entrenador Zlatko Dali es conocido por no beber.

Croacia Medios croatas como Jutarnji list señalaron que el problema no fue el contenido de la información, sino el hecho mismo de haberla divulgado. Incluso remarcaron que el vino no forma parte central del consumo del plantel y que el entrenador Zlatko Dali es conocido por no beber. NA

El incidente ocurrió en paralelo a la llegada del equipo a su base en Estados Unidos. La delegación aterrizó en Washington y se trasladó a su hotel en la ciudad de Alejandría, donde fue recibida por un grupo de fanáticos. Entre los jugadores, figuras como Luka Modric, Ivan Periši y Joško Gvardiol encabezaron el ingreso.

El equipo europeo ya tiene definido su calendario en el torneo: debutará el 17 de junio frente a Inglaterra en Dallas, dentro del Grupo L, que también integran Panamá y Ghana.

Más allá de lo deportivo, el episodio deja en evidencia un aspecto poco visible del Mundial: el alto nivel de control, privacidad y confidencialidad que rodea a las selecciones, donde incluso los detalles más menores pueden tener consecuencias laborales inmediatas.