El mensaje de Grindetti a Larreta en medio de la interna: "no se puede dialogar siempre"

"Creo que a la edad que tengo, tomando la responsabilidad de lo que le compete a nuestra generación después de tantas décadas de no poder salir del pozo, pretendo colaborar para dejarle a mi nieta una provincia mejor", prometió el jefe comunal de Lanús.

En diálogo con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, Grindetti envió un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio, en especial, al ala moderada de la oposición encabezada por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta: "Creo que la política es diálogo y búsqueda de consensos, pero hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones, no se puede dialogar siempre".

"La Argentina requiere decisiones con coraje y convicciones realmente muy profundas. Intento ser gobernador porque quiero transformar la provincia. No estoy en una actitud negociadora para querer ser y negociar un ministerio. Creo que tengo para aportar en ese lugar, no estoy pensando en otra alternativa. El lugar donde puedo dar algo es el de gobernador, eso no quiere decir que uno no dialogue", amplió.

P14-F01_opt.jpeg juntos. Nestor Grindetti y Patricia Bullrich en Sierra de los Padres.

Qué dijo sobre la seguridad

Asimismo, reveló que una de sus propuestas para administrar la provincia es efectivizar "una gran descentralización hacia los municipios en cuestiones de políticas públicas y en seguridad", y argumentó: "No se puede manejar todo desde La Plata, hay realidades muy diferencias. Pretendo que en educación, todo lo que es el manejo de infraestructura y el personal lo hagan los intendentes".

Por último, aclaró sus expresiones en las que aseguró que el Conurbano puede transformarse en el próximo Rosario al denunciar que el principal problema en sus tierras es el narcomenudeo.

"Hacemos mucho desde el municipio, pero no alcanza, por eso propusimos un proyecto de ley para que la policía local dependa del intendente. Creemos que es un paso cualitativo superior a lo que se viene haciendo en el intento de ir redujendo este flagelo", propuso.

Grindetti le quitó culpas al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y apuntó conta Axel Kicillof y Alberto Fernández por la inseguridad que se vive en el Conurbano: "La verdad cuando requerimos al ministros, responde. Hay cuestiones que se las achaco al gobernador que es la falta de planificación, la falta de trabajo en conjunto entre fuerzas federales, provinciales y municipales".

"Hasta hace tres años atrás había una mesa de análisis de mapa del delito y había una coordinación. Nosotros podemos ayudar mucho en el despliegue de las fuerzas territoriales, pero hay que coordinar y planificar", afirmó.