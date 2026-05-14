Manuel Quintar desata un escándalo entre diputados de La Libertad Avanza y suma denuncias

Vinculado a clínicas privadas en Jujuy, amasó una fortuna en el sector de la salud. Denuncias por presunto redireccionamiento de prestaciones desde PAMI y ANDIS.

De Milagro Sala a Javier Milei, sin escalas. De la Tupac Amaru al Donald Trump en un abrir y cerrar de ojos. Perteneciente al bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza , Manuel Quinta r , encontró la fórmula para un próspero devenir político, y económico, que le permitó comprarse una camioneta Tesla Cybertruck valuada en el país en al menos 250 mil dólares.

Quintar, de 44 años, es diputado libertario por Jujuy. Asumió su banca en 2023 y aspira a ser el candidato a gobernador de la Casas Rosada el próximo año en su provincia con el apoyo de Karina Milei. Orgulloso propietario de autos de lujo, este jueves tuvo que pedir una grúa para llevarse su vehículo Tesla importado desde Miami porque no tenia patente. Será remolcado hasta su domicilio jujeño para tramitar los papeles.

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¿Pero cómo hizo Quintar para amasar su fortuna? El dirigente de La Libertad Avanza que durante el gobierno de Alberto Fernández militaba en el peronismo y llegó a fotografíese junto a Milagro Sala, maneja un pool de clínicas privadas junto a su familia en Jujuy. Y está denunciado penalmente por redireccionar, en principio en coordinación con el Gobierno, a beneficiaros del PAMI hacia sus establecimientos .

El PAMI derivaría a la clínica de su familia, Los Lapachos, a distintos beneficiarios y pacientes del PAMI pero también de la Agencia Nacional de Discapacidad, constituyendo una triangulación donde el Estado le garantizaría el ingreso de millonarios fondos que factura en concepto de prestaciones. Pero Quintar también aparece mencionado en una maniobra que involucra a la obra social de empleados del ingenio Ledesma.

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Luciano Lezano, secretorio general de ese gremio (SOEAIL) denunció a Quintar por presunto desfalco de la obra social por redireccionar las prestaciones de la más de 5 mil afiliados de la obra social del ingenio Ledesma a su clínica privada. Según denunció Lezano ante la Secretaria de Trabajo de Julio Cordero, el diputado Quintar habría resultado beneficiado desde la obra social a través de un acuerdo para atender a beneficiarios en la clínica Sagrado Corazón, a través de una SRL que atribuyen a Quintar y a su pareja.

Quintar sostiene que no tiene nada que ver y que apenas se desempeñó como abogado de esa clínica. Pero el historial de su familia en la provincia, vinculado a clínicas y al sector privado de la salud, es amplio y conocido. Los Lapachos, que pertenece a los Quintar, se llamaba durante la década de los 90, Clínica Quintar.

Ruido en La Libertad Avanza

A estas irregularidades se suma el telegrama con la firma de Diego Spagnuolo que recibieron en 2025, en Jujuy, las personas con discapacidad que tienen una pensión no contributiva. "Me dirijo a usted en mi carácter de director ejecutivo de ANDIS en relación a la pensión contributiva que le fuera oportunamente entelada. Desde el inicio de esta gestión, la ANDIS llevó a cabo relavamientos para garantizarla transparencia y el acceso a beneficios a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se encontraron reiteradas irregularidades. Es importante que esta ayuda llegue a quienes corresponde y realmente la necesitan, sin discreciónalidad, desviaciones, ni fraudes", advertía el documento enviado a los beneficiarios.

Allí se los intimaba "Con el fin de verificar la subsistencia de los requisitos para el goce de la prestación" a presentarse con DNI y documentación médica respaldatoria en el Poli Consultorio Los Lapachos, sito en avenida Valle Grande 743. Se trata de un anexo de la clínica Los Lapachos, ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy, atribuida a los Quintar, a quienes la ANDIS -en ese momento a cargo de Spagnuolo- le derivaba por telegrama a los beneficiarios de las pensiones contributivas.

PHOTO-2026-05-13-19-51-59 El telegrama enviado por ANDIS con la firma de Diego Spagnuolo diseccionando a beneficiarios a la clinica de Manuel Quintar en Jujuy.

Los Lapachos, que en los 90 se llamaba "Sanatorio Quintar", fue a la quiebra, despidió gente y se rebautizó como "Los Lapachos", pero con los mismos dueños. Ahora el Gobierno habría vuelto a promocionar la clínica privada del diputado nacional del Tesla Cybertruck tomando casi de rehenes a los beneficiarios de pensiones por discapacidad quienes temen que de no cumplir con el trámite comunicado por telegrama se les corte la pensión.

Escándalo en Diputados

En medio del escándalo que generó la aparición del Tesla Cybertruck estacionado en una cochera del anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Quintar se defendió asegurando que tiene el vehículo declarado. "Con la mía", fue el posteo que publicó en la red social X para justificar la tenencia de ese auto de lujo importado. Se trata del mismo diputados que mientras amasaba una fortuna con pacientes del PAMI y de la ANDIS votaba un brutal ajuste en jubilaciones, educación, salud y hasta en el sector de la discapacidad.

Quintar es además presidente de la comisión de Acción Social y Salud pública en su doble rol de diputado nacional pero también empresario del sector. El último proyecto de ley que presentó fue sin embargo para repudiar el atentado contra Dondald Trump en una cena con corresponsales extranjeros.