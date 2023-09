El particular autógrafo de Javier Milei durante una caravana en La Matanza

Según pudo saber Ámbito, irán el candidato a senador y experto en temas bursátiles Juan Napoli y su consejero en temas financieros, Darío Epstein, aunque no se descarta que se sumen también Diana Mondino y Roque Fernández.

Entre las actividades previstas, está dar a conocer el programa económico de La Libertad Avanza en el Consejo de las Américas, que se realizará en Nueva York el próximo 11 de septiembre.

Un asesor de Milei puso en duda la dolarización: "No lo vamos a hacer si no hay dólares"

Darío Epstein, uno de los asesores económicos del candidato presidencial de La Libertad Avanza en estas Elecciones 2023, Javier Milei, reconoció límites en la dolarización, una de las propuestas más fuertes del candidato: "No vamos a dolarizar si no hay dólares”.

En un evento periodístico, el integrante del equipo del libertario realizó una exposición: "Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares". Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal".

En esa línea, Epstein, que expuso con $700 pesos en una mano y con un billete de un dólar en la otra, habló de los déficits de la dolarización: "Tiene sus defectos también eh, no sólo virtudes; lo más importante es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra".

Epstein, miembro del Consejo de Asesores Económicos de La Libertad Avanza, fue incorporado por Javier Milei a su equipo a mediados de junio, en la previa de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Es, además, director de Research for Traders, una empresa dedicada al análisis de los mercados de capitales.