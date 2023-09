El hijo de Jorge Julio López dijo que Javier Milei y Victoria Villarruel son "pro dictadura" y "van a indultar genocidas"

Uno de los hijos de Jorge Julio López, Rubén López , afirmó hoy que la diputada nacional y candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) , Victoria Villarruel , "no es negacionista" sino "reivindicadora de la dictadura" y advirtió que si junto a Javier Milei "asumen en el gobierno, van a darle indulto a todos los genocidas que fueron condenados".

"Villarruel no es negacionista, es reivindicadora de la dictadura cívico-militar-eclesiástica porque no niega, la reivindica. Si estos personajes nefastos asumen en el Gobierno van a darle un indulto a todos los genocidas que fueron condenados, y eso sí me asusta", expresó López en diálogo con El Destape Radio.