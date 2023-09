Elecciones 2023, en VIVO: campaña para octubre, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

Live Blog Post

Un asesor de Milei puso en duda la dolarización: "No lo vamos a hacer si no hay dólares"

Darío Epstein, uno de los asesores económicos del candidato presidencial de La Libertad Avanza en estas Elecciones 2023, Javier Milei, reconoció límites en la dolarización, una de las propuestas más fuertes del candidato: "No vamos a dolarizar si no hay dólares”.

En un evento periodístico, el integrante del equipo del libertario realizó una exposición: "Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares". Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal".

