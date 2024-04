El portavoz Manuel Adorni destacó los méritos del kirchnerismo y dijo que "Milei es el mejor presidente del mundo"

Consultado sobre los logros de las tres presidencias consecutivas que encabezaron Néstor y Cristina Kirchner , Adorni respondió con ironía: "El kirchnerismo tuvo muchos méritos". Posteriormente, prosiguió: " Destruir el país en 20 años no es tarea sencilla ". Sin embargo, reconoció que " Kicillof haya sacado el 54% de los votos me parece increíble y alucinante, en términos de el análisis de lo que está ocurriendo" .

Además, el funcionario fue consultado sobre cuál fue el mejor anuncio que dio. "El cierre del INADI me pareció espectacular", afirmó y luego amplió: "Todo lo que sea empleo, empleo militante, improductivo o que el argentino no requiere necesariamente pagar de su bolsillo para que exista, no deja de ser buena noticia".