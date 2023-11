El presidente chileno Boric se metió en la campaña argentina por los dichos de Milei sobre comercio exterior

El presidente de Chile, Gabriel Boric , protagonizó un cruce en la red social X (ex Twitter), en el que cuestionó las propuestas económicas del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei . En un comentario, el mandatario aclaró que el sistema de comercio exterior de su país con China funciona, en oposición a los dichos del libertario, que quiere romper relaciones con el gigante asiático y con Brasil . A días del balotaje , ya se puede consultar dónde voto .

El cruce ocurrió este lunes, cuando un usuario tuiteó: "Hola señor Xi Jinping, yo me llamo Carlos y tengo una pyme que hacemos jugos de manzana acá en Merlo, me gustaría saber si me deja venderle a la gente ahí en Shanghai", escribió, en tono irónico.