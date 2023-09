El Presidente sigue de viaje

En medio de tanta campaña casi pasó desapercibido que Alberto Fernández, “se bajó” finalmente del viaje a Santiago de Chile, aunque sí partió con rumbo a la Habana, a “su” última Cumbre del G 7; esto mientras se daba una dura denuncia contra el todavía gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Sáa; se producía una dura denuncia policial contra el controvertido ex secretario de Presidencia, Antonio Aracre, prácticamente se diluía el nombramiento de Santiago Kovadloff como referente de los temas “humanos” del equipo de Bullrich (lo que desconcertó a propios y ajenos, que no saben de qué se trata), y hasta Mauricio Macri, que volvió de su periplo europeo, dio una charla en el Rotary Club de Argentina, que prácticamente pasó desapercibida, entre otras cosas, porque no solo se ocupó de criticar al kirchnerismo, y justificar cosas que no se hicieron en su gobierno “porque no nos dejaron”, según dijo, sino porque aseguró que “ahora sí van a avanzar (si gana Bullrich). Las miradas entre los presentes lo decían todo: nada demasiado distinto de lo que es la campaña actual de JxC. Al margen, un rumor corría entre las mesas, sobre un nuevo encuentro que habría tenido Mauricio con Milei, no bien arribó al país.