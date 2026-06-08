Finanzas públicas e inteligencia artificial: la Ciudad reúne a especialistas en presupuesto de todo el país para debatir

Representantes de Nación, provincias y municipios participan de un encuentro clave para analizar los desafíos de la gestión presupuestaria y las finanzas públicas.

Durante las tres jornadas se desarrollarán paneles y exposiciones sobre algunos de los principales desafíos que enfrentan las administraciones públicas en la actualidad.

La Ciudad de Buenos Aires se convirtió esta semana en el punto de encuentro de los principales responsables de la administración presupuestaria de la Argentina. En el marco del 30° aniversario de su autonomía, fue elegida como sede de la XLII Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina.

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El encuentro comenzó este lunes en el Parque de Innovación y se extenderá hasta el miércoles 10 de junio. Participan representantes del Gobierno nacional, las provincias, municipios y distintos organismos vinculados a la gestión de las finanzas públicas.

El Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas reúne a los equipos técnicos encargados de la elaboración y ejecución de los presupuestos públicos de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su objetivo es promover el intercambio de experiencias, fortalecer la transparencia fiscal y avanzar en la armonización de metodologías que permitan mejorar la administración de los recursos estatales.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo; el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el presidente del foro, Hugo Zubillaga.

Durante su intervención, Arengo destacó la trayectoria del espacio y su aporte al fortalecimiento institucional de las distintas jurisdicciones del país.

“Durante las últimas tres décadas este foro se consolidó como un espacio de intercambio, cooperación y fortalecimiento institucional, convirtiéndose en una referencia clave para las administraciones presupuestarias del país”, señaló.

El funcionario también remarcó la importancia de la articulación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar los desafíos cotidianos de la gestión.

“Los desafíos diarios que enfrentamos en la gestión presupuestaria de cada provincia o municipio demuestran claramente la importancia de generar estos espacios, ya que fortalecen los vínculos entre jurisdicciones y nos brindan herramientas clave para mejorar la administración del día a día”, sostuvo.

Además, agradeció la presencia de funcionarios nacionales y provinciales y destacó que “el federalismo se construye y se sostiene con encuentros colaborativos como este”.

Los temas en agenda

Durante las tres jornadas se desarrollarán paneles y exposiciones sobre algunos de los principales desafíos que enfrentan las administraciones públicas en la actualidad.

Entre los ejes previstos figuran la coyuntura macroeconómica y su impacto sobre las cuentas públicas, la situación de las finanzas subnacionales, las herramientas de financiamiento para proyectos de inversión, las políticas de transparencia fiscal y gobierno abierto, y las experiencias de articulación entre gestión, programas y presupuesto.

Asimismo, uno de los temas que concentrará la atención será la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de gestión presupuestaria, una herramienta que comienza a ganar protagonismo en distintas áreas de la administración pública.

El encuentro constituye uno de los principales espacios de coordinación técnica en materia presupuestaria del país y busca contribuir a una gestión más eficiente, moderna y transparente de los recursos públicos.