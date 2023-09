El radicalismo porteño apuntó contra Macri: "Hace rato viene faltando el respeto"

“Creo que Macri está equivocado y estaba mal informado respecto al quórum. Y nosotros como diputados no podemos negarnos a discutir”, manifestó Emiliano Yacobitti este domingo, en diálogo con Futurock. Pese a los cuestionamientos, el diputado radical remarcó que JxC como coalición va a continuar existiendo, a pesar del resultado que se obtenga en las generales y destacó el rol de la UCR en particular con el triunfo en varias provincias.

"Del 2015 hacia ahora, el radicalismo es un partido que pasó de tener una provincia a cinco. En los distritos en los que no gana, tiene candidatos para hacerlo", agregó el legislador de la UCR y referente porteño del espacio. Por otra parte, Yacobitti tuvo tiempo para cuestionar el spot de campaña de la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich: "Creo que el spot de Patricia Bullrich es una táctica electoral, pero no me gusta. No me parece bueno como plataforma electoral", expresó.

Consultado sobre una posible derrota de JxC en primera vuelta y un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, Yacobitti aseguro que "el radicalismo obvio que no votaría a Milei" y remarcó que "siendo radical, ¿cómo voy a votar a alguien como Milei que dice que el peor presidente del país fue Alfonsín?".

Balotaje Massa-Milei: la respuesta desde el radicalismo porteño

"Es muy difícil que los radicales voten a Milei", dijo Yacobitti, aunque admitió que "puede haber casos" como los del electo gobernador de Santa Fe e integrante de Evolución Radical, Maximiliano Pullaro, y su par del bloque de diputados nacionales de JxC Martín Tetaz, quienes expresaron públicamente que apoyarían a Milei en un balotaje con Massa.