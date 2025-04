El Senado bonaerense aprobó la suspensión de las PASO

"La presidenta del PJ y muchos de nosotros creemos que en este contexto de crisis era mejor una única elección donde el esfuerzo fuera con un discurso para que la sociedad recupere la confianza en la política", indicó y señaló que "no era el momento de experimentar" con un desdoblamiento.

En ese sentido, aseveró que el sector "no cree en la municipalización de la política, ni en su provincialización sino en un proyecto nacional", destacó la necesidad de conformar un discurso fuerte y propositivo" que dé cuenta de que "la política es el único instrumento que puede resolver el bien común".

Luego, manifestó que en las elecciones llevadas a cabo en Santa Fe "votó sólo el 55%" del padrón, lo cual "habla de un hastío social" y analizó que "lo mismo hubiera ocurrido en la provincia de Buenos Aires de haber tres elecciones".

"No se puede seguir discutiendo fecha, decreto, ley permanentemente porque ello pone a la política, tanto al oficialismo como a la oposición, en una discusión compleja, mientras nos pasa un elefante por delante de los ojos y la sociedad la pasa mal", continuó García y subrayó: "Nuestra postura era una sola elección, pero como hay desdoblamiento, Cristina salió de este laberinto por arriba, lo cual da cuenta de una enorme inteligencia política".

"Queremos ganar la provincia. Cristina Kirchner quiere ganar. Hay que pensar en la gente", precisó la senadora y pidió discutir temas de fondo como los recortes de Nación hacia la provincia, el ajuste salarial y a los jubilados y el cese de la obra pública. Después, cerró: "Vamos a seguir trabajando para ganar la provincia. Pedimos que este sea el fin de este debate".

A su turno, el senador Sergio Vargas (La Libertad Avanza) celebró la decisión de suspender las primarias por el gasto que éstas implican y consideró innecesario que la población deba concurrir a votar en tres oportunidades. En tanto, Carlos Curestis (La Libertad Avanza 1) pidió eliminarlas "para siempre".

En ese sentido, el legislador de UCR+Cambio Federal, Agustín Máspoli, se quejó "por tener que estar discutiendo temas electorales en año electoral", criticó la demora en el tratamiento de la iniciativa por las internas del PJ, pero reconoció que aprobar la propuesta "da certidumbre" . En igual sentido se pronunció Christian Gribaudo (PRO) al afirmar que celebra que no haya PASO. No obstante, dijo que "la provincia tiene otros problemas de los que debemos ocuparnos" y pidió que ya no se modifique el cronograma electoral.

El tuit que puso fin al conflicto

La sesión de hoy fue habilitada por la vicegobernadora Verónica Magario, luego de los pedidos simultáneos de oficialismo y oposición. La decisión de la expresidenta permitió descomprimir la interna del peronismo y encaminar un acuerdo legislativo con el Ejecutivo provincial.

Ahora, la norma deberá obtener su sanción definitiva en Diputados la semana próxima. De concretarse, la suspensión de las PASO implicaría un ahorro estimado de entre 70 y 80 mil millones de pesos para la administración bonaerense.

Ayer, Cristina Fernández ordenó retirar el proyecto legislativo que impulsaba la realización de elecciones concurrentes en la provincia de Buenos Aires, en un gesto de respaldo al gobernador Kicillof, quien ya había decidido desdoblar los comicios y suspender las PASO por este año. La expresidenta expresó su desacuerdo con esa estrategia electoral, pero priorizó la unidad dentro del peronismo bonaerense.

A través de una extensa publicación en la red social X, Cristina argumentó que lo más conveniente para el peronismo y para la ciudadanía bonaerense sería votar una sola vez, el 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones nacionales. Sostuvo que ir a las urnas dos veces con apenas seis semanas de diferencia no es aconsejable y destacó que la concurrencia electoral fue una práctica habitual durante más de 40 años.

Pese a considerar que el desdoblamiento es un error político, Cristina pidió a los jefes de bloque del oficialismo en el Senado y la Cámara de Diputados bonaerenses, Teresa García y Facundo Tignanelli, respectivamente, que retiren el proyecto y acompañen la iniciativa de Kicillof. Señaló además que dividir los esfuerzos entre dos elecciones no solo afecta al peronismo, sino también a una ciudadanía golpeada por la crisis económica y la caída de recursos.

La expresidenta advirtió que, con la convocatoria provincial ya publicada para el 7 de septiembre y las nacionales previstas para el 26 de octubre, los bonaerenses se verán obligados a votar dos veces. En ese marco, remarcó que el foco del debate político debe estar en resolver los problemas sociales y económicos que enfrenta la provincia, agravados —según su visión— por la devaluación impulsada por el gobierno de Javier Milei en el marco del nuevo acuerdo con el FMI.

La decisión destrabó la parálisis legislativa y fue celebrada en la Casa de Gobierno bonaerense, donde se temía una fractura interna si se insistía con imponer por ley otro modelo electoral. El ministro Carlos Bianco respaldó la postura de Cristina y aseguró que hay un “gran consenso” para que los bonaerenses voten solo dos veces.