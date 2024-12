El Senado desestimó el pedido de sanción a Oscar Parrilli por el memorando con Irán

En la misma publicación, la titular del Senado admitió que " no hubo consenso entre los senadores para firmar ese pedido lo cual lamento enormemente. Haber negociado la sangre derramada de argentinos inocentes es imperdonable y los argentinos de bien no queremos traidores a la Patria caminando por los pasillos de la Cámara por lo cual espero que los senadores de todos los bloques recapaciten y entiendan el cambio de época de una vez por todas". " Llegó la hora de sacar la mugre del Senado, sin contemplaciones ante la corrupción que puso a nuestro país de rodillas" , concluyó su mensaje.

Senado definió la expulsión de Edgardo Kueider

En un evento inédito en el Senado tras la vuelta de la democracia, Edgardo Kueider fue destituido de su banca. La iniciativa de Unión por la Patria, que entendían que no se requería una investigación porque el senador fue encontrado in fraganti, tuvo respaldo de más de dos tercios de la Cámara. El lugar de Kueider será ocupado por la kirchnerista Stefanía Cora. Entre tanto, el despacho del legislador fue cerrado con una faja hasta que no se dilucide su situación judicial.

La detención de Edgardo Kueider en Paraguay, a donde intentó ingresar con más de u$s200.000, provocó en el único encuentro legislativo de las sesiones extraordinarias e incluso cerró la grieta: todos los bloques dieron quórum para sancionarlo. Asistieron 67 de los 72 miembros de la Cámara que se volcaron por la expulsión por sobre la propuesta de La Libertad Avanza, que pretendía la suspensión del senador, lo que implicaba que no pueda ocupar su banca ni gozar de su sueldo hasta al menos el 1° de marzo, fecha en la que inicia el período de sesiones ordinarias.

Unión por la Patria Senado Mayans Unión por la Patria logró imponer la destitución de Edgardo Kueider y crece su peso en el Sentido. Mariano Fuchila

Esa iniciativa tuvo respaldo sólo de los compañeros de bancada de Kueider (Las Provincias Unidas) y de miembros del PRO, por lo que el oficialismo cambió de postura a último momento. "Teníamos la intención de suspender al senador Kueider; pero se necesitan dos tercios para eso y no los pudimos conseguir. No podemos dejar que esto quede sin ninguna tipo de votación porque no sería bueno para nosotros. Al no tener números, vamos a votar por la expulsión", explicó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche.

El PRO tuvo libertad para votar y Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri terminaron acompañando la propuesta de expulsión de Unión por la Patria, al igual que la UCR y representantes provincialistas: reunieron 60 votos. Juan Carlos Romero (Las Provincias Unidas) fue el único senador que se abstuvo, mientras que se opusieron cuatro del PRO, un radical y un compañero de bloque de Kueider: Carlos Espínola, Enrique Goerling, Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina, Alfredo De Ángeli y Maximiliano Abad.

Nueva composición del Senado

Luego de la destitución de Edgardo Kueider, quien representará una baja en el bloque de Las Provincias Unidas, se fortaleció la influencia de Unión por la Patria en el Senado de la Nación. La composición de la Cámara alta quedó de la siguiente manera: