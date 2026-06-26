Se agotan las maniobras para dilatar el caso de Manuel Adorni y el Congreso se enfrenta a una semana clave

En ambas Cámaras hay reuniones de comisión para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Su futuro depende de los aliados del gobierno de Javier Milei. ¿Quiénes son y cómo es el procedimiento para remover al funcionario de su cargo?

La que viene será otra semana atravesada por Manuel Adorni en el Congreso . Tanto en Diputados como en el Senado hay reuniones de comisión para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Las miradas estarán puestas en los aliados del gobierno de Javier Milei: de ellos depende el futuro del ministro coordinador.

Desde el 8 de marzo, cuando se conoció la foto del matrimonio Adorni en Nueva York, el Gobierno tiene enormes dificultades para retomar el control de la agenda. Y, esta semana, no será la excepción. Más bien, serán días decisivos para los hermanos Milei, que optaron a mantener en su cargo a Adorni, a como dé lugar.

¿Por qué serán decisivos? Porque al oficialismo y sus aliados se les terminan las maniobras de dilación que aplicaron hasta ahora en ambas Cámaras, donde la oposición intentó, por distintas vías, acorralar al funcionario para ser interpelado en el recinto, con la posibilidad de ser removido de su cargo si las explicaciones no terminan de convencer a los legisladores.

La primera jornada clave será el martes 30 . Ese día, a las 15, se reúne la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el oficialista Nicolás Mayoraz . Esta fue la condición que pusieron el PRO y la UCR a cambio de no dar quorum en la sesión que la oposición convocó para el martes pasado.

Las ausencias de ambas bancadas fueron decisivas para que los opositores no alcancen las 129 presencias que se necesitaban para impulsar el tratamiento de los proyectos contra Adorni o emplazar a las comisiones correspondientes para que se aboquen al tema.

Diputados (5) En Diputados, el PRO y la UCR fueron clave para desbaratar la sesión pero, a cambio, pidieron convocar a las comisiones.

En diálogo con este medio, desde el PRO que conduce Cristian Ritondo indicaron a este medio: “Hay muchos proyectos a tratar en comisión. Vamos a ver cuál es el que tiene mayor consenso para llegar al recinto. Consideramos que es importante que Adorni dé explicaciones de por qué mintió en su presentación anterior en Diputados”.

Ahora bien, es probable que desde el bloque amarillo pidan que se llame a Peticiones, poderes y reglamento, a la que también fueron girados varios de los proyectos de interpelación –el oficialismo, con la intención de demorar el asunto, apenas convocó a Asuntos y evitó que se reúnan en plenario. Por lo que no se descarta que la fecha del plenario cambie. Así y todo, en el PRO dijeron que la firma de los dictámenes “tiene que ser” esta semana.

Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo El PRO considera que Adorni debe rendir cuentas en el recinto. HCDN

Pero hay que tener otro dato sobre la mesa. Y es el siguiente: en el PRO se muestran dispuestos a acompañar la interpelación a Adorni. Es decir, que el Jefe de Gabinete vaya al recinto a responder las preguntas de los diputados. Cuando se les consulta sobre la moción de censura -es decir, la remoción del funcionario vía votación- en el bloque que conduce Ritondo aclaran que “eso ya sería un segundo paso, que requiere mayor consenso”.

El otro bloque decisivo es el de la UCR que conduce Pamela Verasay. En este caso, desde el bloque indicaron: "Pusimos como condición (para no ir a la sesión) que se pueda dictaminar”. En un primer momento, el oficialismo había convocado a la comisión de Asuntos Constitucionales a una reunión “informativa”. Esto significa que no se puede firmar dictamen. Tras el pedido de los radicales, se modificó la convocatoria.

Otro bloque que hay que seguir de cerca es Innovación Federal, donde conviven 9 diputados que responden a los gobernadores de Salta y Misiones. Por ahora, el bloque definió ausentarse del debate en comisión. Por ahora.

También habrá que ver qué hace el MID. El bloque que conduce Oscar Zago está a favor de la interpelación, no así de la remoción. Consideran que es el Ejecutivo el que tiene que resolver el asunto. Es decir, que Milei debería echar a Adorni o que este, finalmente, decida dar un paso al costado. Otros bloques que también tienen representación en las comisiones son aquellos que responden a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; Osvaldo Jado, Tucumán y Raúl Jalil, de Tucumán.

¿Por qué es tan importante seguir de cerca a estos bloques aliados? Porque para que los dictámenes queden listos para ser llevados al recinto, se deben cosechar al menos la mitad de las firmas del número total de miembros que tiene cada comisión. No importa si esas firmas se condensan en un único dictamen, en varios o, incluso, si se estampan en un dictamen de rechazo. Sin ese piso de firmas, el trámite no está saldado y no puede ser llevado al recinto.

Para ponerlo en números, en las comisión de Asuntos Constitucionales, Unión por la Patria y Provincias Unidas necesitan al menos dos firmas de los "aliados" para superar el piso de 18. En tanto, en la de Peticiones, poderes y reglamentos, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica suman 14 firmas. Requieren de al menos dos firmas extra para llegar al piso de 16.

Senado: qué puede pasar con Adorni

En el Senado, el debate por la interpelación con posible moción de censura solo se producirá en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el libertario Agustín Coto, el miércoles 31, también a las 15.

Los dos proyectos presentados, que son el del PRO y el del peronismo, fueron girados únicamente a ese cuerpo de trabajo. Al igual que en Diputados, la convocatoria se cursó en la previa a la sesión que había sido convocada por este jueves, pero que finalmente no se concretó por falta de quorum.

Agustin Coto El libertario Agustín Coto preside la comisión de Asuntos Constitucionales. Mariano Fuchila

En este caso, hay que tener en cuenta que la comisión tiene 19 miembros. Es decir, que se deberían reunir al menos 10 firmas para que el tema pueda ser llevado al recinto. El interbloque Popular que conduce José Mayans tiene 6 firmas. El PRO no tiene representación en esa comisión.

Para llegar a las 10 habrá que ver qué hacen los senadores de la UCR: Flavio Fama, Eduardo Vischi y Mariana Juri. Hasta ahora, el bloque no tiene una posición tomada. También conviven allí otros aliados al gobierno de Javier Milei, como Carlos “Camau” Espínola y Beatriz Ávila. Y, por último, la cordobesa Alejandra Vigo y la jujeña Carolina Moisés. Ahora bien, al menos 4 de todos estos senadores deberán estampar su firma en un dictamen, si el oficialismo se niega a hacerlo. Es decir, que de ellos depende el futuro de Adorni.

Cómo es el trámite para remover a Adorni

Suponiendo que ambas Cámaras dictaminen y dejen el tema listo para ser llevado al recinto, en Diputados, la oposición podría pedir una sesión para el día siguiente. No así en el Senado, donde por reglamento, se debe dejar pasar una semana antes de someterlo a votación en el recinto.

El otro dato es que solo una Cámara, la de origen, es la que interpela a Adorni en el recinto. Y, si esa Cámara aprueba la remoción, la revisora se limitará a aprobar o rechazar la postura tomada por la de origen.

Así las cosas, tanto en Diputados como en el Senado, la postura mayoritaria de los bloques aliados es que Adorni se tiene que ir. Las diferencias se producen en torno a quién debe dar la estocada final: el Gobierno o el Congreso. Es por eso que algunos de los diputados y senadores prefieren dilatar el asunto y que sea el Presidente el que finalmente lo corra de su cargo. O bien, están aquellos legisladores que, como el PRO en Diputados, acompañan la interpelación pero no la remoción.

Mientras tanto, crecen los rumores de que Adorni no pasa del fin de semana o están quienes esperan que la justicia se pronuncie. Sobre todo porque desde España, el propio Milei, en diálogo con la prensa, dijo: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”.