Sin Manuel Adorni en el centro de la escena, la oposición reflota su agenda en el Congreso

Los bloques de la oposición desempolvan proyectos que pasaron a un segundo plano a raíz del escándalo que tuvo al exjefe de Gabinete como protagonista. Las iniciativas para darle respuestas a las familias y pymes endeudadas, junto con Ficha Limpia se encuentran entre las prioridades de las diferentes bancadas. Además, buscarán bloquear normas oficialistas.

Con el caso Adorni en el pasado , no solo el oficialismo busca retomar la agenda en el Congreso . La oposición, que también dedicó las últimas semanas a avanzar con distintas iniciativas y jugadas para remover al ex jefe de Gabinete de su cargo, también apunta a reflotar sus temas en el Poder Legislativo , para diferenciarse del gobierno de Javier Milei. Además, se dedicará a bloquear los proyectos libertarios que rechazan de plano. De todas maneras, con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, se espera un freno parlamentario.

La Libertad Avanza intenta recuperar el tiempo perdido y esta semana puso un pie en el acelerador . Los hermanos Milei reunieron a la tropa en la Casa Rosada para anunciarles cuáles serán sus prioridades legislativas para el segundo semestre del año. Allí, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, hizo alusión a la reducción del Régimen Zona Fría, los cambios en inocencia fiscal y la reforma política . El Presidente se refirió al envío de una nueva Carta Orgánica para el Banco Central.

Los tres proyectos aludidos por Karina Milei son rechazados de plano por la oposición . En especial la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO . La negativa no es solo del PJ, que encuentra en las primarias una herramienta para ordenar el internismo feroz en el que conviven desde el 2023.

Por caso, la Coalición Cívica también alertó sobre las consecuencias que implicaría los cambios que La Libertad Avanza estaría negociando con los gobernadores, a cambio de sus votos. En los últimos días, volvió a cobrar fuerza la habilitación de listas colectoras , además de la suspensión de las PASO (en lugar de su eliminación).

"No hay que dejarse avasallar ni resignar autonomía frente a las imposiciones de Javier Milei y de su hermana, ni ante su objetivo de avanzar hacia una lógica de partido único y de polarización permanente ", alertó el presidente del partido, Maximiliano Ferraro . Y añadió: “cuidado con eliminar una herramienta que puede contribuir a ordenar el sistema político y garantizar una competencia más abierta".

Dicho esto, remató: "Sería totalmente funcional a la polarización que hoy representan el PJ-kirchnerismo y La Libertad Avanza".

Pablo Juliano, radical que forma parte de Provincias Unidas, se subió a las advertencias del "lilito". Y señaló: "Nada más casta que en cada elección cambiar las reglas de juego. Nada más casta que volver a las colectoras para que un candidato a presidente tenga muchos candidatos a diputados".

LA CASTA ROSADA



Nada más casta que en cada elección cambiar las reglas de juego. Nada más casta que volver a las colectoras para que un candidato a presidente tenga muchos candidatos a diputados. Nada más casta que volver a las viejas artimañas del siglo XX y pulverizar el… https://t.co/pPoLPSn5Y6 — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) July 3, 2026

La oposición tiene agenda propia

Más allá de intentar ponerle un freno a los proyectos libertarios –en el caso de Zona Fría, en Diputados la oposición ya votó en contra de sus cambios– los diferentes bloques tienen una serie de iniciativas que buscan impulsar en el Congreso.

En Diputados, puntualmente, la bancada del peronismo que conduce Germán Martínez tiene una serie de proyectos en carpeta. Entre ellos, uno que atraviesa a varios bloques de la oposición: los vinculados a darle una respuesta a las familias endeudadas. Si bien comenzaron a tratarse en la comisión que conduce la oposición, para dictaminar, requieren que el oficialismo y sus aliados abran otros cuerpos de trabajo. Por ahora, LLA se niega a hacerlo, por eso, Unión por la Patria (UP) intentó emplazar a las comisiones correspondientes en las últimas sesiones, pero no tuvo éxito.

En la última sesión nuestro bloque pidió (por 3era. vez) tratar los proyectos para aliviar la situación de ENDEUDAMIENTO de personas y familias.



LLA y sus aliados no quisieron.



Prefieren hablar de la reforma electoral cuando la angustia crece cada vez más. Después no se quejen. pic.twitter.com/78Xs09nkAp — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) July 3, 2026

Este tema no solo es impulsado desde el PJ sino también por algunos sectores que integran Provincias Unidas, por lo que seguirán aunando fuerzas para colar el tema en la Cámara baja. Las expectativas son que, frente al crecimiento de casos, el oficialismo ceda y le dé alguna vía a la oposición para que el debate continúe.

Pero además, los diputados de Unión por la Patria buscan reimpulsar el proyecto que establece la coparticipación de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

“Hoy la recaudación se sostiene con el ICL, es el único significativo que crece”, dijeron desde la principal bancada de la oposición. Luego de que Javier Milei eliminara los fideicomisos a los que se destinaba parte de lo recaudado por ese impuesto, esa recaudación queda en manos de Nación. El PJ quiere recuperar esos fondos para las provincias.

Además, la oposición, con el peronismo también a la cabeza, buscan volver a la carga con los proyectos para exigir informes y frenar el recorte en la cobertura de los medicamentos del PAMI, así como también del plan Remediar.

La oposición buscará impulsar su agenda, además de frenar los proyectos libertarios. Mariano Fuchila

A propósito de Encuentro Federal, su presidenta, Gisela Scaglia, seguirá insistiendo para que avance el proyecto de Ficha Limpia, incluso cuando esta fue incorporada por LLA en la reforma política que el oficialismo presentó en el Senado. Además, la bancada que conduce la santafesina también está detrás de impulsar cambios a la Ley de Biocombustibles. Y, por último, una iniciativa para ampliar la competencia provincial en materia de estupefacientes.

Asimismo, la bancada Provincias Unidas no solo presentó proyectos para darle una respuestas a las familias endeudadas, sino también para las pymes que se encuentran en igual situación. Al igual que el peronismo, el socialismo (que forma parte de ese espacio) tiene proyectos vinculados con ampliación de derechos laborales. Entre ellos, las licencias por paternidad, que hoy en la Argentina son de apenas dos días. Así que este es otro tema que seguramente cobre fuerza en Diputados.

Miguel Ángel Pichetto, desde su bloque Encuentro Federal, también impulsa su propia agenda desde hace tiempo. En los últimos días, por caso, presentó una iniciativa para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido.

Por último, el FIT pondrá el foco en proyectos para que recuperen poder adquisitivo las jubilaciones y salarios; así como también, que se declare la emergencia en violencia de género. Y, al igual que el resto de la oposición, tiene iniciativas para amortiguar el endeudamiento de las familias.

La agenda en el Senado

A diferencia de Diputados, en el Senado, el peronismo se muestra reactivo al accionar del gobierno libertario. Desde hace tiempo, la bancada que conduce José Mayans recibe en el Palacio a los diferentes sectores afectados por las políticas de Milei. Es que le cuesta impulsar proyectos ya que por fuera de los 25 integrantes de la bancada Popular, prácticamente no existe una oposición al Gobierno. Son casi todos senadores aliados o de buen diálogo con La Libertad Avanza.

El PJ recibe a los sectores afectados por las políticas de Javier Milei. Mariano Fuchila

Por caso, en las últimas horas, los senadores del PJ recibieron a científicos, investigadores, especialistas y representantes de los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ante los despidos.

Asimismo, en el peronismo trabajan para ponerle un freno a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Muestran especial preocupación en el capítulo que flexibiliza la venta de tierras en manos de extranjeros. Las intenciones de Patricia Bullrich son llevar el tema al recinto el jueves 16, para darle media sanción. ¿Reunirá los votos?

La agenda violeta del PRO

El PRO también se las ingenia para impulsar su propia agenda en el Congreso. En las últimas horas, tuit mediante, informaron que van a empujar algunos de los proyectos que todavía están pendientes en el Senado, como por caso Zona Fría, Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los cambios a la Ley de Salud Mental (que comenzaron a tratarse en comisión, pero luego el asunto quedó frenado).

Además, hicieron alusión al proyecto de aumento de penas por falsas denuncias, texto que fue impulsado por la radical Carolina Losada, con la venia de Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, pero que generó un fuerte revuelo en la opinión pública.

En julio, el bloque de senadores del PRO va a trabajar para que el Senado trate una agenda con reformas concretas.



Actualización de la Ley de Salud Mental.

Defensa de la inviolabilidad de la propiedad privada.

Agravamiento de las penas por falsas denuncias.

… — PRO (@proargentina) July 3, 2026

En igual sentido, el partido que lidera Mauricio Macri hizo un tuit sobre la agenda que impulsarán en Diputados. Allí, el listado es más extenso. Además de Ficha Limpia, mencionan la Ley de Desalojo y combate a la usurpación de tierras (algo que ya está contemplado en la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada). La reforma del Código Penal, que la Rosada promete desde la campaña del año pasado.

Así como también, los amarillos impulsarán proyectos para agravar las penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo; reforma del financiamiento de los partidos políticos (que ya está incluida en la reforma política de LLA); el uso productivo de las tierras ociosas de las rutas nacionales; endurecimiento de las penas por vandalismo rural; fortalecimiento de las herramientas para combatir el grooming; inhibidores de señales de celulares e internet en las cárceles y la prevención del suicidio adolescente.