El Gobierno licitó 20 baterías para almacenar energía y evitar cortes de luz en 7 provincias

La Secretaría de Energía formalizó 20 proyectos de 5 empresas nacionales en nodos críticos del SADI. La licitación recibió 235 ofertas técnicas por más de 8.300 MW, más de 11 veces el objetivo original.

El Gobierno adjudicó proyectos de almacenamiento eléctrico en 7 regiones del país. (Imagen ilustrativa)

El Gobierno adjudicó 700,5 MW de almacenamiento eléctrico en baterías en el marco de la licitación Alma SADI , con una inversión estimada de u$s700 millones. La medida fue formalizada mediante la Resolución 155/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

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La adjudicación incluye 20 proyectos de 5 empresas nacionales distribuidos en 7 regiones del país. El objetivo es incorporar centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías, conocidas como BESS, en nodos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Según informó el Gobierno, la convocatoria recibió 235 ofertas técnicas por 8.338 MW, más de 11 veces el objetivo licitado de 700 MW. El dato reflejó el interés del sector privado por participar en proyectos de infraestructura energética en la Argentina.

Las empresas adjudicatarias fueron Genneia, DQD Energy, 360 Energy Solar, Aluar e Intermepro . Genneia obtuvo 7 proyectos, DQD Energy fue adjudicada con 8 proyectos, 360 Energy Solar con 3, mientras que Aluar e Intermepro quedaron con un proyecto cada una.

La adjudicación se realizó luego del proceso de evaluación técnica y económica. El 27 de mayo se recibieron las ofertas técnicas y el 24 de junio se concretó la apertura de los sobres económicos. Luego, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) elaboró el Informe de Preadjudicación que sirvió de base para la resolución oficial.

La licitación Alma SADI apunta a sumar capacidad de respuesta al sistema eléctrico en regiones con alta demanda y necesidades de refuerzo. El almacenamiento con baterías permite absorber y entregar energía en plazos cortos, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas operativas.

Los proyectos de baterías por región

Los 700,5 MW adjudicados estarán distribuidos en 7 regiones del país. La provincia de Buenos Aires concentrará 185 MW, mientras que el NOA recibirá 150 MW.

En el NEA, la región Chaco-Formosa sumará 161,5 MW y Misiones-Corrientes incorporará 50 MW. En el Litoral, Entre Ríos tendrá 50 MW y Santa Fe otros 36 MW. La región Pampa, en tanto, recibirá 68 MW.

Según el Gobierno, la distribución geográfica de los proyectos refleja el carácter federal de la iniciativa y busca atender zonas con mayores necesidades de refuerzo dentro del sistema eléctrico.

Baterías para reducir cortes y mejorar la calidad del servicio

La incorporación de baterías de última generación busca mejorar la operación del sistema eléctrico y reducir la probabilidad de cortes. Este tipo de tecnología permite responder con rapidez ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y reforzar la seguridad de operación.

El impacto esperado alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales, a partir de una mayor disponibilidad de reservas y una mejor respuesta ante picos de consumo o restricciones en nodos críticos.

La adjudicación forma parte del plan que el Gobierno Nacional afirma llevar adelante desde 2024 para aliviar el sistema eléctrico, eliminar cuellos de botella y mejorar la calidad del servicio.

El antecedente de Alma-GBA

Alma SADI se apoya en el antecedente de Alma-GBA, la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en la Argentina. En ese proceso, el Gobierno Nacional adjudicó 713 MW en nodos críticos del AMBA, por encima del objetivo inicial de 500 MW.

Según la información oficial, Alma-GBA implicó una inversión estimada superior a u$s540 millones y actualmente se realizan las obras necesarias para su puesta en marcha.

Con la nueva adjudicación de Alma SADI, el Gobierno formalizó una segunda etapa de incorporación de almacenamiento eléctrico en baterías, esta vez con alcance en distintas regiones del país y una inversión estimada de u$s700 millones.