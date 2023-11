Elecciones 2023: a partir de qué edad se puede votar en el balotaje

Según determina el gobierno nacional en su página web, el voto es obligatorio "porque la Constitución Nacional y la ley determinan que el voto es obligatorio. Sin embargo la ley no sanciona a los menores de 18 años que no voten y los mayores de 70 años están exceptuados de la obligación de votar: si quieren, pueden votar pero si no votan, la ley no los sanciona".

En caso de no efectuar el voto en cualquiera de las elecciones, "tenés que justificar por qué no votaste. Es un trámite que se hace en la secretaría electoral más cercana a tu domicilio. Consultá el mapa para saber cuál te corresponde. Si no justificás, tenés que pagar una multa. Y si no la pagás, no vas a poder realizar trámites durante 1 año en organismos públicos".