Elecciones 2023: qué se vota este domingo Santa Fe

La interna opositora santafesina es uno de los atractivos de los comicios de este domingo, con claras difrencias entre los dos principales candidatos: la semana pasada, Losada había dicho que no apoyará a su oponente, Maximiliano Pullaro, en caso de perder la compulsa en JxC. "Yo no voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas y morales. La diferencia ética y moral no sólo es respecto de su trato con la policía, sino de con quién se referencia él a nivel nacional: Martín Lousteau", aseguró.