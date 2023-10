Elecciones 2023: se arma un frente multipartidario contra Javier Milei

Sectores del radicalismo, el socialismo, la CTA y el Frente Grande, entre otros, exhibirán esta tarde la conformación de un frente multipartidario para alertar sobre el avance de Javier Milei en las urnas. El acto ,que está convocado para las 16.30 en el Paseo La Plaza, convoca a distintas organizaciones bajo el lema “Por la Democracia, No votamos Derecha” y se da en medio del llamado de Sergio Massa a conformar un gobierno de unidad nacional para evitar el triunfo de La Libertad Avanza en una eventual segunda vuelta electoral.

A la convocatoria no solo adhieren radicales como Eugenio "Nito" Artaza y Gustavo Lopez, sino también dos sectores de la UCR referenciados en Ricardo Alfonsín . Una agrupación que se llama Raíces, que integran Cesar Martucci y Celina Sburlatti, entre otros. Y también Consenso que lidera Matias Rodriguez, y agrupa radicales de CABA.

Con la premisa de realizar “un llamado a la acción a 40 años de la restauración de la democracia en Argentina”, los organizadores sostienen que “e s hora de unirnos en defensa de la democracia y los valores que son fundamentales para nuestra Nación”. Como antecedente del acto, hicieron circular un documento llamado “Sí a los derechos. No a la derecha” al que están adhiriendo numerosos dirigentes y ciudadanía en general comprometidos en la defensa de los valores democráticos

Algunos de los dirigentes y organizaciones firmantes del documento, al que se están sumando nuevas adhesiones, son la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, Humberto Tumimi de Libres del Sur, el secretario general de la CTA Autónoma Hugo “Cachorro” Godoy ; el abogado e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Eduardo Tavani, , la ex gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego Fabiana Ríos, la ex vicegobernadora de Santa Fe Griselda Tessio, el diputado nacional (MC) y presidente de la Asociacion Argentina de la Democracia Participativa Oscar González, Cecilia Vallina Directora de Derechos Humanos de Rosario, el titular de Unión Popular Claudio Lozano; el dirigente de Raíces Cesar Martucchi, Vera Jarach de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de la Fundación Memoria Histórica Social de la Argentina; el ex Legislador vicepresidente del Frente Grande Eduardo Sigal, el presidente de Alfonsinismo Autentico de Santa Fe Fabián Palo Oliver, el presidente del Astillero Rio Santiago Pedro Wasiejko, el legislador santafesino Carlos del Frade del Frente Amplio por la Soberanía, el titular de Progresistas en Red Marcelo Ferreira, el secretario general del PSA Mario Mazzitelli, Gustavo Gamboa de del partido Solidaridad e Igualdad (SI) de Santa Fe y Gustavo López de FORJA, entre otros.

El documento también sostiene respecto a Milei que “su discurso agresivo; su negacionismo del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar; su permanente apología al terrorismo de Estado; su desinterés por los efectos de la crisis climática y el calentamiento global, su manifiesta misoginia; sus propuestas privatizadoras de la salud, la educación y la ciencia; su expresa voluntad de retornar a las “relaciones carnales” con Estados Unidos y su determinación de que la seguridad interna quede en manos militares, suponen un riesgo cierto para la sociedad y la Nación misma”, continúa.

“Es por ello, que todas y todos los firmantes nos comprometemos a trabajar decididamente para que en las elecciones generales de octubre nuestros compatriotas NO voten a la derecha y se expresen contra el engaño reaccionario que manipula el legítimo descontento y el justo reclamo para derogar definitivamente los derechos ciudadanos, las conquistas colectivas y las libertades individuales”, señala otra parte del documento.

El guiño de Sergio Massa

Este fin de semana, Sergio Massa, reiteró que el acuerdo de "unidad nacional" que promueve en caso de llegar al Gobierno contempla "10 políticas de Estado" alrededor de temas como la educación, el funcionamiento independiente de los tres poderes y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, entre otros, y consideró que el escenario electoral es "de dos" postulantes y se definirá en un eventual balotaje en noviembre. "El desafío es la ejemplaridad en la conducta, las sanciones y el funcionamiento de los tres poderes" del Estado. En ese aspecto, anticipó que "va a haber muchos radicales" en un eventual gobierno suyo, al manifestar el deseo de que le "gustaría" tener un ministro de Educación "radical"

"Los radicales creen en la educación pública y la gratuidad de la Universidad", dijo y señaló que el hecho de que "aparezcan" la eliminación de las becas en la plataforma de la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y el arancelamiento de la universidad en el del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "genera" identificación de la UCR con la plataforma que él encabeza.

La crítica de Gerardo Morales

También gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, consideró que un eventual gobierno de Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), "sería inviable" para el país.

"Seria inviable un gobierno en manos de Milei para la República Argentina", expresó Morales en declaraciones a radio La Red.

patricia bullrich gerardo morales jujuy 2023.jpg

El gobernador jujeño y uno de los principales referentes del radicalismo consideró que Milei, que se impuso en las elecciones primarias de agosto pasado, "no tiene un plan" ni tampoco "un proyecto" de Gobierno, por lo que una eventual victoria suya en los comicios del domingo próximo significará "un salto al vacío" para el país. Consultado sobre las declaraciones hechas en los últimos días por el senador provincial y exgobernador de Corrientes Ricardo Colombi acerca de que apoyaría a Massa en un posible balotaje frente a Milei, expresó que la dirigencia de JxC no se plantea "ninguna otra hipótesis que Bullrich en la segunda vuelta electoral".