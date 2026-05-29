Javier Milei recibe a Maurice Ostro y a una delegación del Congreso de EEUU

El Presidente encabezará este viernes reuniones con el empresario británico y con representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales. Además, encabezará un encuentro con legisladores republicanos y demócratas estadounidenses, además de autoridades del NSRP y referentes del sistema de salud norteamericano.

La agenda de Javier Milei contará este viernes con una serie de reuniones enfocadas en inversiones, salud y vínculos internacionales. El mandatario mantuvo en Casa Rosada un encuentro con el empresario y filántropo británico Maurice Ostro , mientras que a las 12 encabezará una reunión con representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM).

En tanto, a las 11 encabezará una reunión con integrantes de una delegación del Congreso de Estados Unidos . Entre ellos figuran los representantes republicanos Mario Diaz-Balart, Andrew Harris, Chuck Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte, además del congresista demócrata Henry Cuellar.

Quién es Maurice Ostro, el empresario que se reunirá este viernes con Javier Milei

Maurice Ostro es un empresario y filántropo británico vinculado históricamente al negocio de las piedras preciosas y al mercado de lujo. Heredó la conducción de la firma familiar Ostro Minerals, fundada por su padre Max Ostro en la década del 60, y es conocido por haber donado al Museo de Historia Natural de Londres la gema de topacio azul más grande del mundo, descubierta por su familia en Brasil.

Además de su actividad en el negocio de las gemas, Ostro expandió inversiones hacia sectores tecnológicos, logísticos y alimenticios. Según trascendió, el empresario analiza desembarcar en la Argentina con proyectos vinculados a centros digitales de procesamiento de datos, en el marco del nuevo esquema oficial de incentivos para grandes inversiones. También mantiene vínculos con dirigentes políticos y empresariales del Reino Unido: el diario The Times reveló años atrás su cercanía con el ex primer ministro Boris Johnson, a quien conoció durante su paso por Oxford.

El vínculo entre Ostro y Javier Milei no es nuevo. Ambos ya coincidieron en actividades empresariales internacionales y volverán a reunirse este viernes en Casa Rosada. En el Gobierno destacan el interés del británico por invertir en el país, especialmente en áreas tecnológicas.

Milei defendió el rumbo económico y aseguró que Argentina será “investment grade” cuando “sepulte al populismo”

El presidente Javier Milei participó el jueves de la 12° edición del Latam Economic Forum, donde volvió a defender el programa económico del Gobierno y afirmó que la Argentina alcanzará el grado de inversión “el día que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo”.

JAVIER MILEI LATAM ECONOMIC FRUM El presidente Javier Milei participó el jueves de la 12° edición del Latam Economic Forum. Presidencia

Durante su exposición en Parque Norte, el mandatario celebró la mejora en la calificación crediticia soberana otorgada por Fitch Ratings, que elevó la nota del país de CCC a B-. Milei sostuvo que la Argentina “ya tiene indicadores fiscales para tener una calificación muchísimo mejor” y destacó la baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos. Además, aseguró que la economía argentina “se viene expandiendo a un ritmo del 5% anual” y reivindicó el ajuste fiscal aplicado desde el inicio de su gestión.

El Presidente también cuestionó con dureza a la oposición y denunció que hubo intentos de “golpe de Estado” contra su administración a través de proyectos impulsados en el Congreso. En paralelo, insistió en que el crecimiento económico dependerá de sostener el equilibrio fiscal, profundizar la desregulación y avanzar con nuevos esquemas de incentivo a las inversiones, como el denominado “Súper RIGI”.