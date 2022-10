Llamado a la paz en la interna de JxC: Macri pidió "único candidato" para el 2023

jorge macri - horacio rodriguez larreta.jpg Prensa Gobierno de la Ciudad

Tregua en el PRO por la interna hacia el 2023

Los dichos del funcionario de la Ciudad, mano derecha de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, fueron un intento para calmar los ánimos de la disputa interna de Juntos por el Cambio, donde los radicales también vienen marcando diferencias.

“Después seguramente haya PASO nacionales, pero todo eso se va a ir discutiendo de acá a marzo", expresó Macri hoy, en diálogo con Radio Rivadavia. Al mismo tiempo, fue consultado por su posible candidatura para ser jefe de Gobierno porteño.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que las PASO sean suspendidas en el 2023, consideró que "a un año de las elecciones, cambiar las reglas del juego siempre es malo porque el que gane con reglas cambiadas ya llega con un problema de base".

Jorge Macri y su candidatura para jefe de Gobierno en la Ciudad

"Hoy no hay que definir quién es candidato aunque valoro los apoyos", aseguró Jorge Macri, por lo que dio a entender que tiene un buen aval dentro de su espacio para ir por ese objetivo en 2023. "Mi experiencia en Vicente López me preparó para desafíos más grandes, me gustaría poder ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía falta para definir eso", enfatizó el funcionario.

Por otro lado, el funcionario porteño destacó que los dos períodos de Mauricio Macri en la jefatura de Gobierno del distrito porteño "más lo que viene haciendo ahora Horacio Rodríguez Larreta han transformado a esta ciudad", subrayó.