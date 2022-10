Bullrich calentó la interna con Macri y Larreta: "No tengo rivales en el PRO"

P10 - Bullrich_opt.jpeg Patricia Bullrich

Bullrich y su plan económico

La presidenta del PRO viene trabajando hace tiempo en su plan para 2023, donde irá como candidata a presidenta. En las recorridas que hace por el país, Bullrich baja varios conceptos de lo que será su plan de gobierno, especialmente en materia económica.

“El shock es lo único que va a generar que la Argentina pueda tener una salida más rápida", planteó Patricia Bullrich, quien además cuestionó al gradualismo, que lleva al país a "una muerte lenta".

“La inflación sigue alta, no sabemos si el oficialismo va o no a aprobar el Presupuesto oficial de su propio Gobierno. Es una situación institucional de franca fragilidad”, disparó Bullrich en una entrevista con NA.

Para la presidenta del PRO, al gradualismo “ya lo hemos probado y fracasó”, aseguró. En ese sentido, consideró que ese tipo de política económica “no nos llevó al lugar donde queríamos ir”, por lo que “la política de cambio, el despliegue del cambio, va a generar una credibilidad social profunda”, remarcó.

Bullrich y Macri.jpeg Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Candidatura en 2023 y la interna en Juntos por el Cambio

"A mí todos me conocen, saben que cuando tomo una decisión soy muy firme. Le puedo dar al país lo que necesita, ya está. El camino está decidido", manifestó Patricia Bullrich, al ser consultada sobre su lanzamiento a la candidatura en las elecciones 2023, donde buscará ser elegida presidenta.

Al ser consultada sobre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, dos figuras del PRO que amagan con jugar en 2023, la exministra de Seguridad razonó: “Yo no tengo rivales en el PRO. Tengo la decisión de ganar la voluntad popular, así que no tengo rivales”, señaló respecto a la interna en ese espacio.

Por lo tanto, “estoy convencida de que puedo ganar la voluntad popular, que la gente me ve como fortaleza para gobernar el país. No es un problema de rivalidad. No miro al costado, miro a la sociedad”, indicó Bullrich.

Análisis sobre el Gobierno nacional

Primero cuestionó al presidente Alberto Fernández. Según Bullrich, "no tiene base de sustentación" ni capacidad de impulsar una "agenda propositiva" desde la Casa Rosada, aseguró al ser consultada sobre el rumbo político del Gobierno.

Al mismo tiempo, Patricia Bullrich destacó la "madurez institucional” de Argentina, en referencia al juicio que afronta la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa de vialidad.

“Que hoy que esté sentada en el banquillo de los acusados mientras se desempeña actualmente en la función pública es un acto de madurez institucional importante”, enfatizó la líder del PRO.

“Si hay algo positivo en la Argentina es que la agenda judicial no influye sobre el resto de las variables. No es que hay inflación porque Cristina Kirchner esté en el medio de un proceso judicial”, destacó.

Por otra parte, resaltó que “ha sido algo positivo para el país que alguien, ostentando un cargo tan importante, pueda ser juzgada y estar bajo un tribunal oral en su mismo mandato me parece que eso es una madurez institucional importante del país. Hay que tomarlo así y nosotros dejar que sea la Justicia la que actúe”, concluyó Bullrich.