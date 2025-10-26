Salta: La Libertad Avanza hizo prevalecer su favoritismo ante un peronismo dividido







LLA se impuso contra un PJ que llegó fracturado a los comicios salteños, con tres listas. La provincia eligió 3 diputados y 3 senadores nacionales.

La candidata libertaria María Emilia Orozco ocupará una banca en el Senado. Gentileza: Prensa

La Libertad Avanza se impuso con contundencia en Salta en las elecciones legislativas 2025. Con el 88,35% de las mesas escrutadas, el espacio obtuvo el 41,65% de los votos -equivalentes a 255.137 sufragios- y se aseguró en la Cámara alta dos de las tres bancas que la provincia renueva este año.

Los libertarios que ingresaran al Senado serán María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán; y la alianza Por la Unidad de los Salteños, referenciada en el gobernador Gustavo Sáenz, llevará a Flavia Royón.

Primero los Salteños, liderado por Flavia Royón, alcanzó el 27,86% (170.649 votos) y logró retener la tercera banca, mientras que Fuerza Patria se ubicó en tercer lugar con el 13,61% (83.374 votos), y no obtuvo ninguna banca (el candidato era Juan Manuel Urtubey).

En los comicios legislativos nacionales de este domingo 26 de octubre, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Este año, Salta elige 3 diputados y 3 senadores nacionales, por lo que los resultados serán clave para definir la representación de la provincia en el Congreso.

Cabe destacar que vencen los mandatos en la Cámara alta de Juan Carlos Romero (Cambio Federal); Nora del Valle Jiménez y Sergio Leavy (UP).

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.